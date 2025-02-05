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Путин отметил заслуги Новосибирского митрополита перед Отечеством

Президент Российской федерации Владимир Путин наградил новосибирского священнослужителя за вклад в просветительскую деятельность.

Источник: РИА "Новости"

Президент Владимир Путин удостоил государственными наградами и почетными званиями более 50 сибиряков. Об этом сообщает официальный сайт полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден митрополит Новосибирский и Бердский Никодим (в миру Юрий Чибисов) — «За вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, активную просветительскую деятельность».

Такой же награды удостоен руководитель Троицкого территориального подразделения администрации Карасукского муниципального округа Новосибирской области Сергей Шимко.

Орден «Родительская слава» получили Татьяна Николаевна и Владимир Николаевич Синец, а также супруги Коробовы, Наталья Владимировна и Сергей Сергеевич.

Екатерина СОСНИНА.