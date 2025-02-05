Шестеро омичей получили высокие награды от президента России Владимира Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении выдающихся граждан страны, в числе которых оказались шесть омских жителей. Этот указ был опубликован 3 февраля и отражает признание заслуг местных специалистов в разных сферах.
В области образования звания и награды получили несколько педагогов. Например, знак отличия «За наставничество» был вручён Ольге Левенко, учителю лицея № 64, и Айгуль Бержановой, заместителю директора школы № 119. Эти награды подчеркивают их значительный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.
Еще одним известным омским педагогом, который получил признание, стала Людмила Пономарева, преподаватель лицея № 149. Ей было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РФ». Это свидетельствует о ее высоких профессиональных достижениях и преданности делу.
В сфере здравоохранения высокую награду получил Владимир Карасев, заведующий отделением Омского онкологического диспансера, который был удостоен звания «Заслуженный врач РФ». Это подтверждает его значимый вклад в борьбу с заболеваниями и заботу о здоровье пациентов.
Также значимые награды вручены Игорю Носову, инструктору-методисту из Омской «Дирекции по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта». Он получил звание «Заслуженный работник физической культуры РФ». Сергей Краснопевцев, инженер из ООО «Омская энергосетевая компания», удостоен звания «Заслуженный энергетик РФ».
Эти награды подчеркивают достижения и профессиональную преданность омских специалистов в различных отраслях, что способствует улучшению качества жизни в регионе.