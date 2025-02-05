Шестеро омичей получили высокие награды от президента России Владимира Путина

В области образования звания и награды получили несколько педагогов. Например, знак отличия «За наставничество» был вручён Ольге Левенко, учителю лицея № 64, и Айгуль Бержановой, заместителю директора школы № 119. Эти награды подчеркивают их значительный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.