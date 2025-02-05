В середине января стало известно, что руководителем управления общественного транспорта стал Михаил Шацких. Ранее он возглавлял муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс». На место же Щацких пришел Олег Миронов, который имеет большой опыт в сфере городских пассажирских перевозок.
На пост первого вице-мэра Воронежа назначили Алексея Рыженина
Кандидатуру чиновника согласовали парламентарии на заседании Гордумы, об этом рассказали в мэрии. Алексей Рыженин будет курировать вопросы городского хозяйства. До этого госслужащий руководил управлением развития предпринимательства, а с сентября прошлого года уже числился исполняющим обязанности первого заместителя главы Воронежа.