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На пост первого вице-мэра Воронежа назначили Алексея Рыженина

Кандидатуру чиновника согласовали парламентарии на заседании Гордумы, об этом рассказали в мэрии. Алексей Рыженин будет курировать вопросы городского хозяйства. До этого госслужащий руководил управлением развития предпринимательства, а с сентября прошлого года уже числился исполняющим обязанности первого заместителя главы Воронежа.

Источник: Reuters

В середине января стало известно, что руководителем управления общественного транспорта стал Михаил Шацких. Ранее он возглавлял муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс». На место же Щацких пришел Олег Миронов, который имеет большой опыт в сфере городских пассажирских перевозок.