Трамп: США ведут хорошие переговоры с РФ и Украиной по урегулированию конфликта

Президент США объявил, что ведет «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной, результат которых превзойдет все ожидания. При этом Зеленский уже открыто говорит, что готов напрямую обсудить с Путиным процесс урегулирования и что Украина сейчас не может вернуть территории. В Чехии же выступили против возможного перемирия, так как его заключение якобы приведет не к завершению конфликта, а к его отсрочке. Президент РФ ранее подтвердил готовность к переговорам с Зеленским, но при этом попросил подтвердить легитимность его как президента Украины.
Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что ведет переговоры с Москвой и Киевом о способах завершения конфликта.
«Мы проводим очень хорошие, очень конструктивные переговоры по Украине. Мы говорим с россиянами, мы говорим с украинским руководством», — сказал Трамп, цитирует ТАСС.
Президент США добавил, что хочет прекращения боевых действий, ради спасения молодых россиян и украинцев. По его словам, этого конфликта не должно было быть. Он заявил, что разрушения в зоне СВО сравнимы с разрушениями в секторе Газа. При этом Трамп не сообщил, с кем конкретно его команда имела контакты, и прямо не ответил на вопрос, за какой страной останутся взятые под контроль РФ бывшие территории Украины.
«У нас очень хорошие переговоры. Думаю, мы этого добьемся. Думаю, есть надежда, что это превзойдет все ожидания», — пообещал Трамп.
Зеленский уже не против переговоров с Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал британскому журналисту Пирсу Моргану, что уже готов к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. При этом в начале конфликта он подписал документ, который запрещает взаимодействие с президентом РФ.
«Если это будет единственная конфигурация, в которой мы можем достичь мира для граждан Украины и не терять людей, конечно, мы примем эту конфигурацию», — сказал Зеленский.
Украинский лидер добавил, что считает Путина врагом, поэтому не будет к нему добрым. Говоря о проблеме своей легитимности, Зеленский заявил, что его выбрали 73% украинцев. В целом, он выступает за проведение выборов, но в боевых условиях они невозможны. Президент Украины также признал, что вернуть территории его страна сейчас не может.
«Сегодня мы не можем вернуть все наши территории, мы мыслим реалистично: мы не можем потерять миллионы людей ради результата, который может и не наступить. К сожалению, поддержка, которую оказывают наши партнеры, является недостаточной», — отметил он.
Зеленский заключил, что Украина готова к завершению горячей фазы боевых действий и к старту переговоров.
Россия тоже готова.
Накануне Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину сообщил, что Россия готова к переговорам «с кем угодно», если у Украины есть такое желание. Однако в настоящее время Зеленский не рассматривается как легитимный президент Украины, поэтому он не может ничего подписывать.
«Да, вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он [Зеленский] не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста», — отметил он.
Путин заявил, что итоговый вариант договора не должен иметь «ни одного промаха, ни одной шероховатости».
«Если сейчас мы начнем вести переговоры, они будут нелегитимны. Правда, есть проблема: когда нынешний глава режима подписывал этот указ (о запрете переговоров с Путиным. — “Газета.Ru”), он был относительно легитимным президентом, а теперь он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка в чем, засада в чем, ловушка. Но в принципе, по большому счету, если хотят это сделать — юридический способ есть, пожалуйста. Пускай в соответствии с конституцией это сделает председатель Рады», — заключил Путин.
Чехия не хочет перемирия.
«Прекращение огня, которое заморозит территориальные достижения или лишит Украину ее законного места в европейском и трансатлантическом сообществе, станет для Кремля вознаграждением», — считает Липавский, цитирует РИА Новости.
Он считает, что «плохой мир» не завершит этот конфликт, а только отсрочит следующий. По словам чиновника, возможное перемирие якобы легитимизирует военные преступления и поможет виновникам избежать наказания. Он призвал включить в условия переговоров привлечение военных преступников к ответственности, возращение якобы похищенных Россией украинских детей и выплату репараций.