Трамп: США ведут хорошие переговоры с РФ и Украиной по урегулированию конфликта

Президент США объявил, что ведет «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной, результат которых превзойдет все ожидания. При этом Зеленский уже открыто говорит, что готов напрямую обсудить с Путиным процесс урегулирования и что Украина сейчас не может вернуть территории. В Чехии же выступили против возможного перемирия, так как его заключение якобы приведет не к завершению конфликта, а к его отсрочке. Президент РФ ранее подтвердил готовность к переговорам с Зеленским, но при этом попросил подтвердить легитимность его как президента Украины.