Дмитрий Демешин продолжает рабочую поездку в Республику Беларусь

Кроме того, глава региона посетил посетил «БКМ Холдинг» (завод «Белкоммунмаш»). На предприятии Дмитрий Демешин ознакомился с производственными процессами и образцами продукции: троллейбусами, трамваями, электробусами, грузовыми электромобилями, а также зарядными станциями. Глава региона отметил высокий уровень локализации производства с использованием местных импортозамещенных деталей, что дает уверенность в стабильности работы предприятия.
«Конечно, эта техника интересна нам, Хабаровскому краю, как “пилот”. Этот вопрос мы обязательно рассмотрим с учетом стоимостных характеристик транспортных средств», — заявил Дмитрий Демешин по итогам визита на предприятие «Белкоммунмаш».
Еще одним важным пунктом рабочей поездки стала встреча Дмитрия Демешина с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым. Стороны обсудили наращивание темпов двустороннего сотрудничества.
«По итогам прошлого визита мы подписали меморандум о сотрудничестве с рядом белорусских организаций. В первую очередь нас интересует промышленность, так как Хабаровский край — это огромный промышленный регион. На территории края более 200 предприятий горнодобывающей и обрабатывающей промышленности», — подчеркнул глава региона.
Участники встречи отметили динамику взаимодействия в культурно-гуманитарной и образовательной сферах. В планах на 2025 год — реализация образовательных инициатив в формате «Дети России — Дети Беларуси». Продолжится также сотрудничество в области торговли: Дмитрий Демешин предложил белорусской стороне открывать магазины регионального бренда «Сделано в Хабаровском крае», способствуя продвижению российских товаров на рынки дружественных стран. Посол России в Беларуси Борис Грызлов поддержал идею.
Туризм — тоже одно из направлений сотрудничества. Губернатор рассказал, что регион готов принять туристов из Беларуси.