Дмитрий Демешин продолжает рабочую поездку в Республику Беларусь

«По итогам прошлого визита мы подписали меморандум о сотрудничестве с рядом белорусских организаций. В первую очередь нас интересует промышленность, так как Хабаровский край — это огромный промышленный регион. На территории края более 200 предприятий горнодобывающей и обрабатывающей промышленности», — подчеркнул глава региона.