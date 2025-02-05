Беляков: отвечая на санкции США, Китай берет пример с России и Беларуси

«Это продолжение Марлезонского балета, который мы наблюдаем уже не первый год еще с администрации Байдена, просто Трампу необходимо делать более резкие шаги, потому что изменения, которые должны произойти в самих США, назрели очень серьезно и времени на них не так много. Мы видим серьезные противоречия внутри американского истеблишмента ― между теми, кто фактически владеет США и большей частью Европы», ― отмечает директор Центра «Системная правозащита» Беляков.