Беляков: отвечая на санкции США, Китай берет пример с России и Беларуси

Комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР сообщает, что с 10 февраля Китай вводит ответные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США.
В ведомстве считают, что введение дополнительных пошлин американской стороной грубо нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), и это наносит ущерб нормальному экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем и США.
Добавим, что на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы вводится дополнительная пошлина в 10%.
«Это продолжение Марлезонского балета, который мы наблюдаем уже не первый год еще с администрации Байдена, просто Трампу необходимо делать более резкие шаги, потому что изменения, которые должны произойти в самих США, назрели очень серьезно и времени на них не так много. Мы видим серьезные противоречия внутри американского истеблишмента ― между теми, кто фактически владеет США и большей частью Европы», ― отмечает директор Центра «Системная правозащита» Беляков.
Китай отзеркаливает американские действия, поскольку не может позволить себе оставить без внимания американские угрозы и ограничения, добавляет эксперт. Под зеркальные меры подпадают основные статьи американского экспорта в Китай, но что еще более важно, КНР повышает пошлины и ограничивает экспорт редкоземельных металлов, которые особенно нужны для технологических процессов в ИИ, чем сейчас занимаются многие американские корпорации, рассуждает Беляков.
«Кроме того, все знают про китайского кита DeepSeek, который обрушил рынок искусственного интеллекта в США, так вот в США сейчас вводится уголовная ответственность за использование платформы DeepSeek в ресурсах, которые связаны с правительством и с любыми госструктурами. Получается, что эта китайская система не сможет зарабатывать на премиальном американском рынке. Они сразу отгородились. Кто будет это расследовать? Напрямую завязанная со Штатами ВТО? Это смешно», ― говорит собеседник Sputnik.
«Трамп — он политик-канонерок. Всем угрожать — Гренландию захватим, из Украины вывезем редкоземельные металлы, Канаду присоединим, Мексику раскулачим… И он в такой же манере напористой действует и с Китаем, работая на внутреннюю аудиторию и защищая внутренний рынок — китайцы плохие, что они нам продают? Ну и получается, что и Китай в этой же манере отвечает», ― отмечает Беляков.