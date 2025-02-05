СМИ: руководство СДПГ призывало Шольца не выдвигаться в канцлеры ФРГ

К выводу о том, что с Олафом Шольцем в качестве кандидата СДПГ, скорее всего, проиграет досрочные парламентские выборы, пришли также сопредседатель партии Саскиа Эскен и генеральный секретарь Маттиас Мирш, говорится в материале. А менее чем за месяц до официального утверждения кандидата Борис Писториус исключил свое выдвижение и отметил, что в лице Олафа Шольца у СДПГ «есть превосходный федеральный канцлер».