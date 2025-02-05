Энергокризис: режим чрезвычайного положения в Приднестровье продлен

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Чрезвычайное экономическое положение в Приднестровье продлили во второй раз, до 10 марта включительно.
Такое решение вынес Верховный совет, утвердив указ главы региона Вадима Красносельского.
Необходимость продления режима ЧП обусловлена продолжающимся кризисом в энергетическом секторе.
Напомним, режим чрезвычайного положения в экономике в Приднестровье был введен 11 декабря 2024 года сроком на 30 дней в связи с кризисной ситуацией, сложившейся в энергетике, а затем продлен до 8 февраля.
АО «Молдовагаз» отгрузило 1 февраля в Приднестровье первые объёмы природного газа из партии в три миллиона кубометров, выделенных по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Речь идет о поставках газа в рамках соглашения о займе между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом» на основании решения правительственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 27 января. По договору, «Тираспольтрансгаз» должен вернуть эти три миллиона кубометров до 1 марта текущего года.
В тот же день правительство Республики Молдова и Европейский союз подписали соглашение о безвозмездном финансировании для закупок газа и электроэнергии. Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) под председательством молдавского премьер-министра Дорина Речана утвердила комплекс мер для использования гранта ЕС в размере 30 миллионов евро для поставок природного газа потребителям на левом берегу Днестра до 10 февраля, а также для закупки и доставки электроэнергии потребителям в правобережной Молдове.
Госпредприятие Energocom закупило природный газ на сумму 20 миллионов евро у авторизованных торговых площадок в Европейском союзе и на Украине на рыночных условиях. В дальнейшем Energocom обеспечит транспортировку природного газа на основании согласованного с ООО «Тираспольтрансгаз» графика поставок в энергетических единицах, не превышающих трех миллионов кубометров в сутки. Оплата за транспортировку газа будет производиться компанией Energocom в соответствии с тарифами, утвержденными Национальным агентством по регулированию в энергетике.
Во вторник, 4 февраля, правительство Молдовы и Европейский союз подписали во вторник пакет финансовой помощи, в том числе для Приднестровья. Предполагается выделить 60 миллионов евро на покрытие энергетических потребностей региона до середины апреля. Как отметили в кабмине, это позволит покрыть 70% докризисного социального потребления.
Однако, подчеркнули в правительстве, поддержка предполагает выполнение Приднестровьем ряда условий, в том числе обязательный план постепенного приведения тарифов на электроэнергию к рыночным ценам для потребителей в регионе. Кроме того, крупные компании, экспортирующие продукцию, должны будут осуществлять оплату по рыночным ценам. Исключение энергоемких промышленных потребителей из пакета поддержки. От Приднестровья также требуются конкретные действия по соблюдению прав человека и основных свобод в регионе, которые должны быть согласованы с правительством Молдовы до того, как помощь будет использована.
В правобережной Молдове ЧП в связи с энергокризисом действует с 16 декабря 2024 года, сроком на 60 дней.