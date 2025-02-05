Энергокризис: режим чрезвычайного положения в Приднестровье продлен

Однако, подчеркнули в правительстве, поддержка предполагает выполнение Приднестровьем ряда условий, в том числе обязательный план постепенного приведения тарифов на электроэнергию к рыночным ценам для потребителей в регионе. Кроме того, крупные компании, экспортирующие продукцию, должны будут осуществлять оплату по рыночным ценам. Исключение энергоемких промышленных потребителей из пакета поддержки. От Приднестровья также требуются конкретные действия по соблюдению прав человека и основных свобод в регионе, которые должны быть согласованы с правительством Молдовы до того, как помощь будет использована.