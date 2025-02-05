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Лавров согласился со словами Трампа о втягивании Украины в НАТО

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Москва приветствует слова президента США Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

«Вдруг впервые президент Трамп в одном из своих первых своих выступлений, критикуя позицию администрации (экс-президента США Джо) Байдена по украинскому кризису, прямо сказал, что одной из главных ошибок было втягивание Украины в НАТО… Впервые западный лидер, не просто западный, но лидер США, лидер, стало быть, всего западного мира, произнес эти слова, которые мы, в общем-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез США», — сказал Лавров в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском «круглом столе».

Лавров Сергей
Трамп Дональд
НАТО