Лавров согласился со словами Трампа о втягивании Украины в НАТО

«Вдруг впервые президент Трамп в одном из своих первых своих выступлений, критикуя позицию администрации (экс-президента США Джо) Байдена по украинскому кризису, прямо сказал, что одной из главных ошибок было втягивание Украины в НАТО… Впервые западный лидер, не просто западный, но лидер США, лидер, стало быть, всего западного мира, произнес эти слова, которые мы, в общем-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез США», — сказал Лавров в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском «круглом столе».