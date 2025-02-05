В Лысьве может смениться глава

Сейчас Лысьвенский округ возглавляет экс-заместитель главы округа муниципалитета по экономике и развитию территорий Никита Федосеев. Он был назначен и.о. руководителя в феврале 2022 года, а в апреле того же года утвержден в должности главы по результатам конкурса. Ранее «Звезда» писала, что краевые власти рассматривают возможность смены руководителя Лысьвы из-за недостаточного качества организации строительных работ на объектах в муниципалитете.