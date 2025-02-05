Польша завершила оборудование электроникой речных границ с Беларусью

Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Беларусью, и обвинили Минск в создании миграционного кризиса. При этом пограничники этих стран в нарушение собственных норм ЕС широко применяют жесткие меры борьбы с мигрантами — вплоть до физического воздействия.