Польша завершила оборудование электроникой речных границ с Беларусью

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Польша завершила оборудование электронными средствами контроля границы с Беларусью, проходящей по рекам Свислочь и Источанка, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь польской Пограничной службы Анджей Южвяк.
«Сборка отдельных элементов уже завершена. Все подсистемы, силовые соединения и волоконно-оптические линии связи уже построены», — сказал он.
Представитель ведомства уточнил, что на границе было установлено более полутысячи опор и свыше 1300 камер. По его словам, подрядчик объявил о готовности объекта к приемке, сейчас пограничная стража проводит его проверку.
Стоимость проекта составила более 20 миллионов долларов. Техническими средствами наблюдения был оборудован участок общей протяженностью около 47 километров.
В минувшем году пограничники в Подляшье зарегистрировали более 30 тысяч попыток незаконного пересечения границы.
Миграционный кризис
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Беларусью, и обвинили Минск в создании миграционного кризиса. При этом пограничники этих стран в нарушение собственных норм ЕС широко применяют жесткие меры борьбы с мигрантами — вплоть до физического воздействия.
Минск категорически отрицает эти обвинения. Белорусская погранслужба регулярно фиксирует факты насильственного выдворения мигрантов на территорию республики, а также случаи обнаружения тел беженцев, пострадавших от действий сопредельных стран.