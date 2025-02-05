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Президент Санду лишила гражданства Молдовы родившихся в России и еще 240 человек: И сразу подписала указ о вручении паспортов страны нескольким румынам — они займут ключевые посты в республике

Никаких объяснений причин этого поступка администрация президента Молдовы не дает.

Источник: Соцсети

Санду лишила гражданства Молдовы пять человек, родившихся в России.

Указ глава государства подписала 24 января. Лишенные молдавского гражданства родились в РСФСР и РФ в 1955, 1968, 1970, 1992 и 2000 годах.

Никаких объяснений причин этого поступка администрация президента Молдовы не дает.

В тот же день президент подписала указ об одобрении выхода из гражданства Молдовы 240 граждан.

Вместе с тем, Майя Санду выдала молдавские паспорта еще четырём гражданам Румынии.

По информации InsiderMoldova, все эти люди в ближайшем будущем должны занять ключевые должности в государственных институтах власти Республики Молдова.