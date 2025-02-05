Губернатор Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Карабаш

Губернатор отметил, что в моногород много инвестирует не только градообразующее предприятие, но и регион. Ресурсы вкладываются не только в развитие производства, но и в социальную сферу, и это сложно не заметить. За последние годы Карабаш расцвел, решаются вопросы благоустройства, ремонтируются дороги. Город получил новый импульс развития. Растут новые дома, появился такой востребованный объект, как бассейн, сегодня сюда активно ходят как дети, так и взрослые. Создается образовательная база, чтобы выпускники могли не уезжать, а учиться и получать востребованную профессию в родном городе. Недавно Карабаш выиграл в федеральном конкурсе «Развитие малых городов», на реализацию проектов выделены как федеральные, так и региональные средства, а значит, появятся новые места для отдыха и досуга.