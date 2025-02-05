Губернатор Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Карабаш

Благодаря активной работе и огромным вложениям повсеместно происходят глобальные изменения. Преобразился за последние несколько лет и город Карабаш, который некогда устрашал своей экологией. Губернатор Алексей Текслер регулярно совершает поездки в муниципалитет, чтобы лично оценить проведенные работы.
ДОМ ДЛЯ КУЛЬТУРЫ
Первым делом глава региона посетил будущий Центр культурного развития, который удалось построить благодаря участию в госпрограмме «Развитие культуры в Челябинской области». Современное здание станет домом для творческих коллективов, кружков, а также местом для проведения мероприятий разного уровня.
На сегодняшний день почти всё готово к открытию, сейчас идет оснащение оборудованием, появляется новенькая мебель. Для зрителей оборудуют зал на 197 мест, а для артистов современную сцену с пиксельным экраном. Также будут работать танцевальный класс и специализированные кабинеты. Непременно будет красивое фойе с гардеробом, кафе и помещение для выставок.
Алексей Текслер, осмотрев помещения, акцентировал внимание руководства муниципалитета и министра культуры, что будущий культурный центр — это не только концертная площадка.
Основная задача — привлечь в формате допобразования как можно большее количество детей к занятиям в кружках и студиях по разным направлениям. Здесь должен быть новый импульс развития культуры и творчества в городе, здесь должна кипеть жизнь. Вместе с полноценным открытием здесь уже должны работать новые творческие объединения.
Жители города с нетерпением ждут открытия нового объекта. «Через много лет в Карабаше снова появился ДК. На постоянном месте пребывания культура вновь будет жить и развиваться. С новосельем, культура!» — делится эмоциями в социальных сетях Галина Обухова.
УЧЕБА С КОМФОРТОМ
Во время своего фирменного «разворота» губернатор заехал в карабашский филиал Каслинского промышленно-гуманитарного техникума. Учебный корпус для занятий находится в удручающем состоянии, поэтому было выкуплено соседнее здание. Сейчас там ведется капитальный ремонт, вскоре преподаватели и студенты смогут оценить изменения. В корпусе разместятся мастерские, актовый зал и столовая.
Сегодня филиал техникума обучает на сварщика, повара, воспитателя детского сада, электромонтера, лаборанта химанализа. В планах — войти в программу «Профессионалитет», которая позволит готовить специалистов для металлургического производства, востребованных техников аналитического и технического контроля, мастеров по КИПиА. Участие в программе подразумевает, что уже с первых курсов учащиеся ориентированы на практику, на работу на градообразующем предприятии.
Развитие комбината невозможно без подготовки высококвалифицированных кадров. Поэтому было принято решение о восстановлении новой базы для техникума. Это один из ключевых проектов развития Карабаша.
СОВРЕМЕННЫЙ ЖК
Еще один немаловажный аспект для меняющегося города — современное жилье. Градообразующее предприятие Карабаша активно помогает властям — вкладывается в строительство новых многоэтажек. Губернатор посетил ЖК «Новый Карабаш», который возводят в рамках частно-государственного партнерства. Панельная пятиэтажка на улице Тимирязева будет сдана в ближайшее время, просторные квартиры займут сотрудники предприятий РМК.
Также продолжается застройка микрорайона Медный. Здесь проживают карабашцы, удостоенные премии «Народное признание и любовь», врачи, учителя, воспитатели, заводчане-ветераны. Каждая квартира в этих домах уже укомплектована техникой и мебелью. Алексей Текслер принял участие в закладке первого камня нового дома в данном жилом комплексе. «Это микрорайон, где будет открыта поликлиника, организована работа зубоврачебного кабинета. Планы большие и серьезные. Здесь будет построена школа и детский сад. Радует, что наше взаимодействие с градообразующим предприятие приводит к комплексному развитию города», — сказал губернатор.
ВНИМАНИЕ НА МЕДИЦИНУ
После посещения городских объектов Алексей Текслер встретился с главой Карабаша Павлом Титовым. Первая задача, которую поставил губернатор — в этом году завершить ремонт в местной больнице. «Работу нужно взять на особый контроль. Всем, кто за этот процесс отвечает: в правительстве региона, в минздраве, соответствующие поручения даны. Уверен, что больница заработает в прежнем объеме, но уже с новым качеством», —сказал глава региона.
Вопрос с медициной наболевший — карабашцы вынуждены ездить за помощью в соседние города. Ремонт было начали несколько лет назад, но подрядчик оказался недобросовестным, пришлось расторгнуть с ним контракт. Теперь в половине здания, где работы прошли, ютятся и стационар, и поликлиника, а вторая половина пугает посетителей разрушенным видом.
Сейчас объявлен аукцион по поиску новых строителей. По условиям все работы должны быть завершены к концу ноября. Губернатор пообещал следить за исполнением лично. Пока же министр здравоохранения Татьяна Колчинская получила задачу организовать маршрутизацию пациентов.
«Медицинская помощь должна оказываться в полном объеме, несмотря на то, что продолжается ремонт», — подчеркнул Алексей Текслер.
Регионом в рамках программы развития первичного звена было закуплено несколько десятков передвижных комплексов, которые позволяют проводить диагностические процедуры вне стен больницы.
Кроме того, несмотря на трудности, не останавливается работа по привлечению в медучреждение новых специалистов. Не так давно здесь начали работать кардиолог и невролог, которых очень не хватало.
ИТОГ ПОЕЗДКИ
Губернатор отметил, что в моногород много инвестирует не только градообразующее предприятие, но и регион. Ресурсы вкладываются не только в развитие производства, но и в социальную сферу, и это сложно не заметить. За последние годы Карабаш расцвел, решаются вопросы благоустройства, ремонтируются дороги. Город получил новый импульс развития. Растут новые дома, появился такой востребованный объект, как бассейн, сегодня сюда активно ходят как дети, так и взрослые. Создается образовательная база, чтобы выпускники могли не уезжать, а учиться и получать востребованную профессию в родном городе. Недавно Карабаш выиграл в федеральном конкурсе «Развитие малых городов», на реализацию проектов выделены как федеральные, так и региональные средства, а значит, появятся новые места для отдыха и досуга.
Конечно, некоторые вопросы еще остаются. В частности, новоиспеченный мэр Павел Титов получил задание обратить пристальное внимание на сферу жилищно-коммунального хозяйства: завершить в текущем году проекты по реконструкции водозабора озера Серебры и очистных сооружений Карабаша, реконструкции дамбы Киалимского водохранилища. В этом поможет федеральный проект «Чистая вода».