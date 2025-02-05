ЦИК вручил экс-кандидатам в президенты специальные подарки

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Экс-кандидаты на президентских выборах 2025 года получили подарки от ЦИК по случаю завершения избирательной кампании.
Фотографией подарочного набора в своем Telegram-канале поделилась Анна Канопацкая, которая участвовала в прошедшей кампании в качестве кандидата.
«Подводя итоги выборов президента 2025 ЦИК порадовал такими приятными мелочами. Не только на память, но и для здоровья полезно. А силы нам еще пригодятся!» — написала она.
В подарочном наборе — три вида чая под названием «Избирательный»: «альтернативный оттенок» (черный с гибискусом, малиной и вкусом черешни), «стратегическая гармония» (черный с ромашкой и васильком), «мажоритарный вкус» (травяной с малиной, чабрецом, смородиной, шиповником и мятой). Также в комплекте три баночки с джемом: черника-лимон с черным перцем, малиновый и вишневый.
«Электоральный процесс был непростым испытанием для кандидатов и штабов. Выборы прошли, но участие в политической жизни страны мы не прекращаем. Мы берем небольшую паузу», — добавила Канопацкая.
Итоги выборов-2025
Основной день голосования на выборах президента Беларуси состоялся 26 января. Согласно данным ЦИК Беларуси, озвученным 27 января после обработки всех бюллетеней, действующий глава государства Александр Лукашенко победил на выборах, набрав 86,82% голосов.
Результаты других кандидатов:
- первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Сергей Сыранков — 3,21%
- лидер Либерально-демократической партии (ЛДПБ) Олег Гайдукевич — 2,02%
- самовыдвиженец Анна Канопацкая — 1,86%
- председатель Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Александр Хижняк — 1,74%
- против всех — 3,60%
Ранее глава ЦИК Игорь Карпенко сообщил, что по закону инаугурация избранного президента должна пройти в двухмесячный срок после выборов, ее дату определит глава государства.