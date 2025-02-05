ЦИК вручил экс-кандидатам в президенты специальные подарки

В подарочном наборе — три вида чая под названием «Избирательный»: «альтернативный оттенок» (черный с гибискусом, малиной и вкусом черешни), «стратегическая гармония» (черный с ромашкой и васильком), «мажоритарный вкус» (травяной с малиной, чабрецом, смородиной, шиповником и мятой). Также в комплекте три баночки с джемом: черника-лимон с черным перцем, малиновый и вишневый.