ТАСС: Нетаньяху подарил Трампу пейджеры в память об операции против «Хезболлах»

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале встречи с президентом США Дональдом Трампом 4 февраля в Вашингтоне подарил ему два пейджера — «обычный и позолоченный» в память об операции против «Хезболлах». Об этом сообщил корреспонденту ТАСС советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу два пейджера, обычный и позолоченный», — сказал он.
Трамп в ответ заявил, что «это была грандиозная операция», привел слова американского лидера советник офиса премьера. 17 и 18 сентября 2024 года в разных районах Ливана произошли многочисленные взрывы устройств связи, главным образом пейджеров и раций. По данным властей республики, погибли 37 человек, более 3 тыс. получили ранения. Ливанская шиитская организация «Хезболлах» возложила ответственность за организацию взрывов на Израиль. Еврейское государство изначально официально не признавало свою причастность к этой акции, но 11 ноября того же года Гендельман сообщил ТАСС, что Нетаньяху лично утвердил сентябрьскую операцию по подрыву устройств связи в Ливане.
Визит Нетаньяху к Трампу 4 февраля длился пять часов и начался с того, что президент США «лично встретил премьера у фасада Белого дома», отметил советник офиса руководителя правительства. «Это был исторический визит, но прежде всего — самая дружественная встреча между американским президентом и израильским премьер-министром за всю историю», — подчеркнул Гендельман. По его словам, Трамп «подарил премьер-министру фотографию с подписью и надписью», которая гласит: «Биби (Биньямин Нетаньяху — прим. ТАСС), великий лидер».
В ходе их встречи глава правительства поблагодарил собеседника за «снятие ограничений на поставки оружия Израилю, которые были введены во время его войны на семи фронтах, а также за безоговорочную поддержку Израиля и его премьер-министра», добавил Гендельман. Он отметил, что «Трамп предложил новые решения проблем, которые преследуют Израиль с момента его основания».