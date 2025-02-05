ТАСС: Нетаньяху подарил Трампу пейджеры в память об операции против «Хезболлах»

Трамп в ответ заявил, что «это была грандиозная операция», привел слова американского лидера советник офиса премьера. 17 и 18 сентября 2024 года в разных районах Ливана произошли многочисленные взрывы устройств связи, главным образом пейджеров и раций. По данным властей республики, погибли 37 человек, более 3 тыс. получили ранения. Ливанская шиитская организация «Хезболлах» возложила ответственность за организацию взрывов на Израиль. Еврейское государство изначально официально не признавало свою причастность к этой акции, но 11 ноября того же года Гендельман сообщил ТАСС, что Нетаньяху лично утвердил сентябрьскую операцию по подрыву устройств связи в Ливане.