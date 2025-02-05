Скандал с USAID: чем американское агентство помогало Украине

Что такое USAID и чем оно занималось
Агентство США по международному развитию начало работать в 1961 году. Учредил его президент Джон Кеннеди. USAID должно было способствовать реализации плана Маршалла, нацеленного на восстановление Европы после Второй мировой войны, сообщает RTVI.
Сегодня направлениями деятельности организации Исследовательская служба Конгресса (CRS) называет:
- помощь «стратегически важным странам»;
- борьбу с нищетой и болезнями;
- содействие «коммерческим интересам США путем поддержки экономического роста развивающихся стран».
Еще одним неофициальным вектором работы агентства является поддержка сил, которые продвигают интересы американской элиты.
Штат USAID составляют более 10 тысяч человек, почти 70% из них работают за границей. За все время существования организации ее деятельность охватила 158 стран. Агентство позиционируется как независимое: на него не могут оказывать влияние представители партии демократов или республиканцев, а статьи расходов определяются якобы его руководством.
С 1990-х годов львиная доля бюджета организации направлялась на здравоохранение, борьбу со СПИДом. С 2020 года USAID активно финансировала страны, столкнувшиеся с пандемией COVID-19. В 2022 году самой значительной статьей расходов агентства стала гуманитарная помощь, а в 2023-м — помощь в государственном управлении.
Украина — главный получатель помощи USAID
Агентство вливает гигантские суммы в «развитие» ряда государств, но последние несколько лет топ стран, получающих наибольшие объемы финансирования, возглавляет Украина. Причем активное накачивание деньгами Киева стартовало только в 2021 году. До этого с 2001 по 2020 года Украина получала 0,8% общего объема помощи USAID, с 2021 по 2024 году объемы поддержки выросли до 21%.
По информации «Ведомостей», с 2021 по 2024 год Киев получил $30,6 млрд. Другим адресатам финансовой поддержки направили более скромные суммы. Так, Эфиопия получила $5,6 млрд, Иордания — $4,1 млрд, Конго — $3,8 млрд.
Из $30,6 млрд, полученных Киевом, $42,1 млрд были потрачены на реализацию программы поддержания макроэкономической стабильности страны в партнерстве со Всемирным банком. Из-за того, что с 2022 года бюджет Украины стал преимущественно военным, доля расходов на оборону и безопасность выросла, дефицит бюджета покрывали за счет международной помощи и займов. По информации минфина Украины, из всего объема внешнего финансирования бюджета страны в $118 млрд за 2021−2024 гг. кредиты составили $80 млрд, а бесплатные трансферты — $38,3 млрд. Большая часть бесплатных средств были выделены USAID, которое профинансировало 8,5% всего бюджета и 21% дефицита бюджета Киева.
Также агентство финансировало почти 80% украинских СМИ. Такие данные озвучила руководитель украинской общественной организации «Институт массовой информации» Оксана Романюк в эфире местного радио Hromadske, передает ТАСС.
Насколько эффективной была финансовая поддержка Незалежной — неизвестно. В том, что денежные вливания были доставлены по назначению и помогли стране, в США сомневались даже при Джо Байдене.
Трамп и Маск против USAID
Судьба агентства оказалась под угрозой сразу после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Он подписал указ о заморозке иностранной помощи на 90 дней. Документ поставил на паузу работу USAID. Одну часть сотрудников уволили, вторую — отправили в неоплачиваемый отпуск.
Трамп не обозначил, что в будущем ждет агентство, не назначил нового администратора. При Джо Байдене эта должность принадлежала экс-постпреду США при ООН Саманте Пауэр.
В Белом доме заявили, что не все траты агентства были обоснованными. Вскрылись случаи, когда сотрудники USAID «сливали» миллионы долларов на смехотворные проекты. Например, на пиар сексуальных меньшинств среди рабочих Сербии, на поставку «сотен тысяч порций еды» сирийским боевикам «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ). Агентство даже выделило крупную сумму исламистам в Афганистане на строительство ирригационных каналов, приобретение оборудования и удобрений для выращивания мака и производства наркотиков.
Илон Маск также ополчился на USAID. В соцсети он опубликовал несколько постов об агентстве, назвав его «преступной организацией», которой «пора умереть». Кроме того, представитель Белого дома обвинил USAID в финансировании эпидемии коронавируса и разработке биологического оружия.
Глава Департамента эффективности правительства США направил в головной офис агентства своих помощников, но им отказались предоставлять доступ к секретной информации — не пустили в охраняемую комнату с конфиденциальными документами. Маск пригрозил привлечь судебных приставов, и служба безопасности была вынуждена отступить. Сотрудники Департамента эффективности получили то, что искали, сообщил Bloomberg.
Сайт USAID закрыли для пользователей, аккаунт агентства исчез из сети X, а Fox News проинформировал о том, что в штаб-квартиру организации в Вашингтоне перестали впускать сотрудников.
Слухи о прекращении работы агентства вызвали панику среди сторонников организации. Гуманитарные объединения в США заявили, что роспуск USAID негативно скажется на странах, в которых оно реализует свои проекты, написал Forbes.
«Это набор инструментов национальной безопасности, который разрабатывался более 60 лет. И если он разрушен, его нелегко будет восстановить», — рассказал Washington Post Джереми Кониндик, президент организации «Беженцы Интернэшнл».
3 февраля стало известно, что президент США передал агентство в ведение Госдепартамента США, назначив Госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности администратора. Сейчас USAID ждет масштабная ревизия деятельности.