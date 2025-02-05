Скандал с USAID: чем американское агентство помогало Украине

Из $30,6 млрд, полученных Киевом, $42,1 млрд были потрачены на реализацию программы поддержания макроэкономической стабильности страны в партнерстве со Всемирным банком. Из-за того, что с 2022 года бюджет Украины стал преимущественно военным, доля расходов на оборону и безопасность выросла, дефицит бюджета покрывали за счет международной помощи и займов. По информации минфина Украины, из всего объема внешнего финансирования бюджета страны в $118 млрд за 2021−2024 гг. кредиты составили $80 млрд, а бесплатные трансферты — $38,3 млрд. Большая часть бесплатных средств были выделены USAID, которое профинансировало 8,5% всего бюджета и 21% дефицита бюджета Киева.