Радий Хабиров поставил перед учёными Башкирии три задачи.

«Мы как раз, образно говоря, и бьём в одну точку. Поставили себе задачу, чтобы все-таки именно молодежь приходила в науку. Значит, для этого нужно создавать условия, и мы их создаем. В федеральном рейтинге по оказанию помощи и продвижению молодежных наук мы занимаем в стране первое место. Это всё даёт результаты, мы с вами видим, сколько замечательных научных школ у нас в республике, очень успешных, которые дают реальный результат. Вот как говорится — любое наше вложение, любая наша помощь она обязательно даёт этот эффект в виде научных открытий, потом в виде внедрения научных разработок и открытий уже в производствах, мы сегодня видели это сами. Есть чему радоваться», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста «Башинформа».