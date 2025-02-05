Радий Хабиров поставил перед учёными Башкирии три задачи.

5 февраля в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров провел «Час науки». Он прошел в Уфимском федеральном исследовательском центре Российской академии наук. Руководитель региона отметил, что встреча с учеными проходит в преддверии Дня российской науки, и поздравил все научное сообщество республики с профессиональным праздником.
Во многом благодаря высокому научному потенциалу Башкортостан входит в число ведущих, промышленно развитых регионов. Третий год мы в первой десятке Национального рейтинга научно-технологического развития. УФИЦ РАН для нас — ключевой научный центр республики, одно из ведущих научных учреждений страны. Наш центр признан организацией-лидером, где сложились сильные научные школы, созданы центры роста отраслевых компетенций. 14 институтов охватывают практически все направления научной сферы. Вы выполняете важные исследования, совершаете крупные открытия в области естественных и технических наук. Наращиваете широкие гуманитарные, этнологические компетенции в евразийском социокультурном пространстве.
Центр успешно привлекает федеральные средства на свое развитие — гранты на обновление приборной базы (2022 г. — 203 млн руб., 2024 — 243,3 млн руб.), открытие мега-лабораторий (90 млн руб. на 2021−2023 гг.; 500 млн руб. — 2024−2028 гг.), создание и развитие селекционно-семеноводческого центра по кормовым культурам (2021 г — 15 млн руб.). Благодаря нацпроекту «Наука и университеты» заработали 5 молодежных лабораторий.
Республика тоже поддерживает центр. Особое внимание мы уделяем молодым ученым, аспирантам. По итогам прошлого года в рейтинге регионов по мерам поддержки молодых ученых мы заняли первое место в стране. На днях я подписал указ о присуждении ежегодной премии «Молодой ученый года». 7 именных премий по 150 тыс. рублей станут признанием вклада молодых исследователей в науку республики, будут дополнительно мотивировать их дальнейшее развитие.
Напомним, что за 2021−2024 гг. из бюджета республики УФИЦ получил 71,4 млн рублей. Из них на гранты молодым ученым — 11 млн руб.; гранты на поддержку научных исследований совместно с РНФ — 21,5 млн руб.; гранты на улучшение жилищных условий и стажировки 37,4 млн руб., стипендии аспирантам — 1,5 млн рублей.
"Сегодня перед наукой республики стоят новые ответственные вызовы, масштабные задачи. Нужно совершить прорыв в реализации национальных проектов, научных, отраслевых программ. Эффективно взаимодействовать с промышленными предприятиями, бизнесом. Обеспечить приток молодых ученых в науку.
Мы видим, что в целом по республике в последние годы растёт приём в аспирантуру. При этом падает доля защит диссертаций. В УФИЦ РАН эта цифра в прошлом году составила 53%, это не самый плохой показатель. Надо довести его как минимум до 70%, причем с выходом на защиту в сроки обучения в аспирантуре.
В рамках новой реформы высшей школы, которая готовится по поручению нашего Президента, на уровне специализированного образования выделяется отдельный исследовательский трек. Он даёт возможность перехода к более ранней подготовке кадров высшей квалификации, готовых заниматься наукой и продолжать обучение в аспирантуре.
Центру надо теснее взаимодействовать с нашими университетами, выявлять студентов, имеющих хорошие задатки, интерес для занятия наукой. Подумать, какие возможности нужно предоставить, создать условия для развития наиболее перспективных из них. Студенты, в свою очередь, получат возможность выполнять научные проекты в ваших лабораториях, а в дальнейшем войти в ряды вашей научной команды, занимаясь наукой уже профессионально", — подчеркнул Радий Хабиров.
Он также поставил три задачи перед коллективом УФИЦ РАН.
"Первое — это подготовка молодых научных кадров. Для нас важно, чтобы бо́льшая часть выпускников наших университетов связывала свою карьеру с наукой и технологическими секторами экономики республики. С ними нужно плотно работать, взаимодействовать с ректоратами, их научными руководителями.
Второе. В конце прошлого года мы утвердили госпрограмму научно-технологического развития республики. Нужно активно и плотно включаться в научно-технологическую повестку, реальную практику развития наукоемких производств, внедрения передовых технологий, трансфера знаний и инноваций.
И третье. Мы видим в вас, уважаемые коллеги, соратников, партнёров в ключевых вопросах развития экономики и социальной сферы. Ваши исследования должны быть в большей степени ориентированными на практический результат для инновационных секторов экономики, аграрной отрасли, социальной сферы, определяющих качество жизни людей", — отметил Глава Башкортостана.
«Мы как раз, образно говоря, и бьём в одну точку. Поставили себе задачу, чтобы все-таки именно молодежь приходила в науку. Значит, для этого нужно создавать условия, и мы их создаем. В федеральном рейтинге по оказанию помощи и продвижению молодежных наук мы занимаем в стране первое место. Это всё даёт результаты, мы с вами видим, сколько замечательных научных школ у нас в республике, очень успешных, которые дают реальный результат. Вот как говорится — любое наше вложение, любая наша помощь она обязательно даёт этот эффект в виде научных открытий, потом в виде внедрения научных разработок и открытий уже в производствах, мы сегодня видели это сами. Есть чему радоваться», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста «Башинформа».