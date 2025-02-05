В Казахстане предложили повысить зарплату техническим работникам

«Фракция партии Amanat неоднократно поднимала этот вопрос и в прошлом году также направила депутатский запрос по его решению после встреч с населением. В ответе от 29 февраля 2024 года, полученном от заместителя премьер-министра, говорится: “…Правительство совместно с Всемирным банком работает над улучшением системы оплаты труда гражданских служащих и работников бюджетного сектора, учитывая международный опыт и специфику работы”. Однако результаты работы для технических работников остаются неизвестными. Работники, такие как уборщики, плотники, сантехники, дворники и электрики, не осведомлены о выплатах на оздоровительные пособия или улучшении системы оплаты труда. Необходимо качественно разъяснить им единую методику повышения заработной платы, а также рассмотреть возможность выплаты оздоровительных пособий во время отпуска. Этот вопрос требует срочного решения», — заявила Сулейменова.