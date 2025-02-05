В Казахстане предложили повысить зарплату техническим работникам

Жулдыз Сулейменова отметила, что в соответствии с поручением Президента Казахстана в период с 2022 по 2025 год заработная плата гражданских служащих, включая технических работников, постепенно увеличивается (в среднем на 20 процентов ежегодно). Однако, согласно анализу, в разных регионах, районах и даже в пределах одного города повышение зарплаты происходит на разных уровнях.
«Фракция партии Amanat неоднократно поднимала этот вопрос и в прошлом году также направила депутатский запрос по его решению после встреч с населением. В ответе от 29 февраля 2024 года, полученном от заместителя премьер-министра, говорится: “…Правительство совместно с Всемирным банком работает над улучшением системы оплаты труда гражданских служащих и работников бюджетного сектора, учитывая международный опыт и специфику работы”. Однако результаты работы для технических работников остаются неизвестными. Работники, такие как уборщики, плотники, сантехники, дворники и электрики, не осведомлены о выплатах на оздоровительные пособия или улучшении системы оплаты труда. Необходимо качественно разъяснить им единую методику повышения заработной платы, а также рассмотреть возможность выплаты оздоровительных пособий во время отпуска. Этот вопрос требует срочного решения», — заявила Сулейменова.
По мнению депутата Сулейменовой, технические работники отмечают, что они занимаются текущим ремонтом, но за это не получают платы.
«Для текущих ремонтов из бюджета выделяются специальные средства. В связи с этим возникает вопрос: почему трудящиеся, чья работа и так тяжела и плохо оплачивается, должны привлекаться к выполнению текущих ремонтных работ? Это противоречит трудовому законодательству», — заявила депутат Мажилиса.
Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, по словам депутата Сулейменовой, необходимо выработать единую систему установления заработной платы для среднего и младшего персонала в бюджетных организациях, которая будет учитывать сложность, тяжесть и специфику выполняемой работы, а также стаж и нагрузку.
«Также важно устранить региональные и внутренние дисбалансы в повышении заработной платы. Кроме того, необходимо прекратить незаконное привлечение техперсонала к текущим ремонтным работам или ввести систему доплаты за эти работы», — добавила Жулдыз Сулейменова.
Также она предложила рассмотреть специальную компенсацию техническому персоналу, использующему в работе хлор.