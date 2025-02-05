Стояногло: Молдове надо восстановить юридический, политический, информационный суверенитет

Он считает, что в Молдове необходимо расширить процедуру веттинга и применять ее не только для прокуроров и судей, но и для всего государственного аппарата, включая СМИ и НПО. А прежде — prevetting для НПО-шников, внедренных в ключевые государственные должности, чтобы было понятно, по каким критериям они были выбраны.