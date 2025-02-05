Стояногло: Молдове надо восстановить юридический, политический, информационный суверенитет

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. НПО, в том числе американское USAID, сформировали в Молдове спрут параллельного государства, такое мнение в своем Telegram высказал лидер политического блока «Альтернатива» Александр Стояногло.
«Щедро финансируемые USAID и аналогичными структурами, так называемые независимые НПО за последние годы превратились в предбанник власти, где активистов переквалифицировали в судей, прокуроров, пропагандистов и исполнителей чужой повестки», — отметил Стояногло.
Он обратил внимание на то, что в Молдове произошел «маскированный перенос власти».
«Под предлогом “реформ” сеть высокооплачиваемых “экспертов” была внедрена из НПО прямо в ключевые государственные структуры: Высший совет магистратуры, Высшую судебную палату, Высший совет прокуроров, Конституционный суд, Службу информации и безопасности, Национальный антикоррупционный центр, министерства. Параллельное государство было официально утверждено. Они переписали правила. Без выборов. Без народной легитимности. Без общественного обсуждения. Но с неограниченным доступом к ресурсам и внешнему влиянию», — подчеркнул политик.
Он считает, что в Молдове необходимо расширить процедуру веттинга и применять ее не только для прокуроров и судей, но и для всего государственного аппарата, включая СМИ и НПО. А прежде — prevetting для НПО-шников, внедренных в ключевые государственные должности, чтобы было понятно, по каким критериям они были выбраны.
«И, конечно, “расследовательские СМИ” — часть экосистемы, фабриковавшая поводы для политических дел, уничтожавшая репутации и зачищавшая любое инакомыслие. Молдова должна восстановить свой суверенитет. Не только юридический и политический, но и информационный», — подытожил Стояногло.
Агентство USAID сообщило, что 8 февраля его персонал по всему миру будет отправлен в административный отпуск. Программы USAID заморожены на 90 дней, исполняющим обязанности директора агентства стал госсекретарь США Марко Рубио. Он сообщил о начале процесса пересмотра иностранной помощи USAID.