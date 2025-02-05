Песков рассказал о контактах России и США по линии отдельных ведомств

«Я здесь могу сказать только следующее, что контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались, но каких-то других деталей я вам сказать не могу, нечего сказать», — сказал Песков журналистам, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что США проводят конструктивные переговоры с российской и украинской сторонами.