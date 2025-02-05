В Пермском крае расширят формы господдержки на отдых и оздоровление детей

Также предлагается еще одно нововведение: семьи, один из родителей которых является участником специальной военной операции, смогут получить субсидию на приобретение путевки в размере 100 процентов от ее стоимости — при условии, что семья признана нуждающейся в предоставлении соцподдержки. При этом доход родителя, принимающего участие в СВО, приниматься в расчет не будет.