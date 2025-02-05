В Пермском крае расширят формы господдержки на отдых и оздоровление детей

Губернатор Дмитрий Махонин внес в краевой парламент законопроект, который предусматривает расширение мер государственной поддержки в региональном законодательстве, касающемся организации отдыха и оздоровления детей в Прикамье.
Накануне эту инициативу поддержали на депутаты Законодательного собрания Пермского края на заседании Комитета по социальной политике.
Внесенный в Заксобрание документ предполагает обеспечение бесплатного питания детей не только в лагерях с дневным пребыванием, где, как правило, отдыхают дети младшего и среднего школьного возраста, но и в детских лагерях труда и отдыха, которые организуются для детей подросткового возраста. По расчетам, такой мерой господдержки смогут ежегодно воспользоваться более 2 тысяч детей Пермского края.
Также предлагается еще одно нововведение: семьи, один из родителей которых является участником специальной военной операции, смогут получить субсидию на приобретение путевки в размере 100 процентов от ее стоимости — при условии, что семья признана нуждающейся в предоставлении соцподдержки. При этом доход родителя, принимающего участие в СВО, приниматься в расчет не будет.
Дети, один из родителей которых погиб в ходе специальной военной операции, смогут получить компенсацию на приобретение путевки в полном объеме без учета принципа нуждаемости.
Этот законопроект рассмотрят в региональном парламенте во втором чтении уже в марте.