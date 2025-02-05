Повестки в ходе проверки боеготовности раздают в Могилевской области

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Многие военнообязанные в Могилевской области получили повестки в рамках проверки боеготовности белорусской армии, сообщает газета «Могилевские ведомости».
«Военные комиссариаты Могилевской области выполняют задачи по призыву и поставке военнообязанных и транспортных средств в комплектуемые воинские части. Именно с этим связано получение повесток военнообязанными», — пояснил военный комиссар области Виталий Ядевич.
По его словам, проверка боеготовности не является внезапной, потому данные практические действия определены планом подготовки белорусской армии.
При этом комиссар призвал учитывать обстановку, которая складывается вокруг страны. Это требует постоянного совершенствования навыков и готовности армии к ее предназначению — обеспечению защиты и территориальной целостности страны.
«Могу с уверенностью сказать, что военнообязанным не придется скучать, сидя в лекционных залах, и писать конспекты», — особо отметил Виталий Ядевич.
При этом он заверил, что большая часть практики в ходе учений и тренировок пройдет на различных полигонах и незнакомых участках местности.
«Что касается уровня сознательности военнообязанных, то он довольно высок. Абсолютное большинство с пониманием относится к проводимым мероприятиям повышения обороноспособности государства», — подытожил комиссар.