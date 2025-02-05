Слова Трампа о Газе и «граничащие с безумием» заявления Зеленского. Темы брифинга Пескова

Кремль не слышал официальных заявлений с идеей размещения войск НАТО в Гренландии, а публикации в СМИ не считает нужным комментировать: «Мы, честно говоря, никогда не видели и не слышали каких-либо заявлений на этот счет. К самим публикациям никак не относимся. Иного не слышали».