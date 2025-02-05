Слова Трампа о Газе и «граничащие с безумием» заявления Зеленского. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с врио главы Курской области Александром Хинштейном.
О заявлениях Трампа
В Кремле слышали слова президента США Дональда Трампа о переселении жителей Газы, но также обратили внимание на неприятие этой идеи арабскими странами.
Россия исходит из подтвержденного ООН подхода палестинского урегулирования на основе создания арабского и еврейского государств: «Мы исходим из него, мы также его поддерживаем и считаем, что это единственно возможный вариант».
Об Украине
Требования Владимира Зеленского дать Украине ядерное оружие «граничат с безумием».
Кремль рассчитывает, что в Европе есть понимание «абсурдности и потенциальной опасности» обсуждения предоставления ядерного оружия Киеву.
Заявления Зеленского о готовности к переговорам с Россией, учитывая его запрет самому себе на них, являются «пустыми словами»: «Готовность должна на чем-то зиждиться, она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского».
Зеленский не является легитимным президентом Украины, но, несмотря на это, «российская сторона остается открытой для переговоров».
Об идее разместить войска НАТО в Гренландии
Кремль не слышал официальных заявлений с идеей размещения войск НАТО в Гренландии, а публикации в СМИ не считает нужным комментировать: «Мы, честно говоря, никогда не видели и не слышали каких-либо заявлений на этот счет. К самим публикациям никак не относимся. Иного не слышали».
О заявлении Рубио
Слова госсекретаря США Марко Рубио, который назвал однополярную систему аномалией и признал, что многополярность является реальностью сегодняшнего дня, соотносятся с видением России: «Мы приветствуем такие заявления».
Об отношениях с США
Контакты России и США по линии отдельных ведомств есть, «они интенсифицировались».
О сотрудничестве с Ираном
Россия будет и дальше развивать свои отношения с Ираном: «У нас весьма многоплановое сотрудничество в самых разных областях. Мы будем эти отношения продолжать и развивать».
Об авиакатастрофе в Казахстане
Кремль не комментирует предварительный отчет Минтранса Казахстана о расследовании крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines: «Это предварительный отчет. Конечно, наши соответствующие ведомства с большим вниманием, с должным вниманием будут его изучать».