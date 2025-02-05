Суд ЕС обязал Польшу выплатить многомиллионный штраф

«Суд ЕС подтверждает, что Польша должна выплатить 320 200 000 евро в качестве штрафов, наложенных судом», — говорится в документе.
Польша пыталась добиться отмены или частичного снижения штрафов за 2022−2023 годы, которые присудили ей из-за отказа подчиниться решению суда в установленные сроки.
В июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. В Еврокомиссии полагали, что деятельность этого органа угрожает независимости и беспристрастности судей. Но Конституционный суд Польши счел решение суда необязательным для исполнения, хотя позже польские власти согласились приостановить работу палаты. В октябре суд ЕС обязал Польшу выплачивать в пользу Еврокомиссии по миллиону евро в сутки в качестве штрафа за невыполнение судебного решения. Затем эту сумму снизили до 500 тысяч евро в сутки.
В июне 2022-го президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий дисциплинарную палату Верховного суда, после чего Варшава потребовала от ЕК перестать начислять штраф.
В мае прошлого года Еврокомиссия объявила о разрешении этого спора.