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Суд ЕС обязал Польшу выплатить многомиллионный штраф

БРЮССЕЛЬ, 5 фев — РИА Новости. Суд Евросоюза отклонил иск Польши и подтвердил, что та обязана выплатить штраф в размере более 320 миллионов евро из-за отказа своевременно привести свое законодательство в соответствие с правилами ЕС, говорится в пресс-релизе суда.

Источник: © РИА Новости

«Суд ЕС подтверждает, что Польша должна выплатить 320 200 000 евро в качестве штрафов, наложенных судом», — говорится в документе.

Польша пыталась добиться отмены или частичного снижения штрафов за 2022−2023 годы, которые присудили ей из-за отказа подчиниться решению суда в установленные сроки.

В июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. В Еврокомиссии полагали, что деятельность этого органа угрожает независимости и беспристрастности судей. Но Конституционный суд Польши счел решение суда необязательным для исполнения, хотя позже польские власти согласились приостановить работу палаты. В октябре суд ЕС обязал Польшу выплачивать в пользу Еврокомиссии по миллиону евро в сутки в качестве штрафа за невыполнение судебного решения. Затем эту сумму снизили до 500 тысяч евро в сутки.

В июне 2022-го президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий дисциплинарную палату Верховного суда, после чего Варшава потребовала от ЕК перестать начислять штраф.

В мае прошлого года Еврокомиссия объявила о разрешении этого спора.

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ЕС