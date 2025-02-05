Суд ЕС обязал Польшу выплатить многомиллионный штраф

В июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. В Еврокомиссии полагали, что деятельность этого органа угрожает независимости и беспристрастности судей. Но Конституционный суд Польши счел решение суда необязательным для исполнения, хотя позже польские власти согласились приостановить работу палаты. В октябре суд ЕС обязал Польшу выплачивать в пользу Еврокомиссии по миллиону евро в сутки в качестве штрафа за невыполнение судебного решения. Затем эту сумму снизили до 500 тысяч евро в сутки.