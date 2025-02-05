ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Россия поможет адаптировать экономику Узбекистана к водно-климатическому кризису, сообщает Минэкологии РУз.
Перспективы взаимодействия обсудили в ходе встречи министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз Азиза Абдухакимова с первым вице-президентом Газпромбанка РФ Екатериной Салугиной-Сороковой.
«В ходе переговоров были рассмотрены перспективы проекта, направленного на адаптацию экономики Узбекистана к водно-климатическому кризису и зеленой трансформации мировой экономики. Реализация инициативы намечена на 2025−2026 годы», — говорится в сообщении.
Российская сторона предложила провести совместные научные исследования, направленные на разработку обоснованных стратегий по средне- и долгосрочной адаптации экономики республики к изменяющимся водно-климатическим условиям.
Как отмечалось, подготовка практических рекомендаций не только укрепит компетенции узбекских экспертных центров в области экономико-политического анализа водных и климатических проблем, но и станет важным шагом в развитии научного сотрудничества между странами.
В свою очередь Азиз Абдухакимов подчеркнул, что этот проект может стать ключевой платформой для научно-исследовательского взаимодействия, а также обмена знаниями и технологиями в регионе Центральной Азии.
«В этой связи предложено сформировать рабочую группу и организовать ознакомительный визит в Центральноазиатский университет по изучению окружающей среды и изменения климата (Green University) для взаимодействия со специалистами в области управления водными ресурсами», — говорится в сообщении.
По итогам исследований стороны планируют разработать «Стратегию адаптации экономики Узбекистана к изменениям водно-климатических условий до 2050 года».