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Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в парламент договор с Белоруссией о гарантиях безопасности, документ представит замминистра иностранных дел Александр Грушко. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александра Викторовича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанного в Минске 6 декабря 2024 года», — говорится в документе.

По итогам состоявшегося 6 декабря 2024 года заседания Высшего госсовета Союзного государства (СГ) Москва и Минск утвердили Концепцию безопасности Союзного государства, заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках СГ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после заседания сообщил, что попросил Путина разместить в республике российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Президент РФ заявил, что комплекс «Орешник» можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года.

Путин Владимир