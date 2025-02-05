Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

«Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александра Викторовича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанного в Минске 6 декабря 2024 года», — говорится в документе.
По итогам состоявшегося 6 декабря 2024 года заседания Высшего госсовета Союзного государства (СГ) Москва и Минск утвердили Концепцию безопасности Союзного государства, заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках СГ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после заседания сообщил, что попросил Путина разместить в республике российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Президент РФ заявил, что комплекс «Орешник» можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года.