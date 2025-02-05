Министр обороны Молдовы поблагодарил Швецию за поставки вооружения

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. ситуацию в сфере региональной безопасности, кризисы и гибридные угрозы, а также помощь Швеции для Молдовы в укреплении обороноспособности, борьбе с дезинформацией обсудили в Стокгольме министры обороны двух стран Анатолие Носатый и Пол Юнсон.
На встречах в рамках визита главы Минобороны Молдовы в Швецию присутствовал также министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Болин.
Анатолие Носатый поблагодарил шведскую сторону за поддержку, в том числе недавнее одобрение партии помощи, в которую входят противотанковые пусковые установки. по словам молдавского министра, это является «значительным вкладом в усилия по модернизации Национальной армии».
В Стокгольме он также встретился с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард, государственным секретарем по развитию сотрудничества и внешней торговли Дианой Янсе, а также с членами Комитета по обороне и Комитета по иностранным делам парламента принимающей страны. Основной темой обсуждения был курс Молдовы на вступление в ЕС. Кроме того, речь шла о действиях молдавских властей при поддержке европейских партнеров по разрешению текущих кризисов, включая энергетический.
Министр Обороны Молдовы посетил с официальным визитом Королевство Швеция 4 февраля. Визит состоится по приглашению министра обороны страны Пола Юнсона, а также в контексте цели расширения двустороннего сотрудничества в рамках документа о намерениях, подписанного официальными лицами в августе 2024 года в Кишиневе.
Республика Молдова по Конституции является нейтральным государством.