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Министр обороны Молдовы поблагодарил Швецию за поставки вооружения

Нейтральная Молдова и страна НАТО Швеция намерены расширить сотрудничество в оборонной сфере.

Источник: Ministerul Apărării al Republicii Moldova

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. ситуацию в сфере региональной безопасности, кризисы и гибридные угрозы, а также помощь Швеции для Молдовы в укреплении обороноспособности, борьбе с дезинформацией обсудили в Стокгольме министры обороны двух стран Анатолие Носатый и Пол Юнсон.

На встречах в рамках визита главы Минобороны Молдовы в Швецию присутствовал также министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Болин.

Анатолие Носатый поблагодарил шведскую сторону за поддержку, в том числе недавнее одобрение партии помощи, в которую входят противотанковые пусковые установки. по словам молдавского министра, это является «значительным вкладом в усилия по модернизации Национальной армии».

«Швеция, страна, вступившая в ЕС в 1995 году и в НАТО в марте прошлого года, уделяет большое внимание оборонной сфере, и ее опыт на многих уровнях ценен для нас», — добавил глава Минобороны Молдовы.

В Стокгольме он также встретился с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард, государственным секретарем по развитию сотрудничества и внешней торговли Дианой Янсе, а также с членами Комитета по обороне и Комитета по иностранным делам парламента принимающей страны. Основной темой обсуждения был курс Молдовы на вступление в ЕС. Кроме того, речь шла о действиях молдавских властей при поддержке европейских партнеров по разрешению текущих кризисов, включая энергетический.

Министр Обороны Молдовы посетил с официальным визитом Королевство Швеция 4 февраля. Визит состоится по приглашению министра обороны страны Пола Юнсона, а также в контексте цели расширения двустороннего сотрудничества в рамках документа о намерениях, подписанного официальными лицами в августе 2024 года в Кишиневе.

Республика Молдова по Конституции является нейтральным государством.