Министр обороны Молдовы поблагодарил Швецию за поставки вооружения

В Стокгольме он также встретился с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард, государственным секретарем по развитию сотрудничества и внешней торговли Дианой Янсе, а также с членами Комитета по обороне и Комитета по иностранным делам парламента принимающей страны. Основной темой обсуждения был курс Молдовы на вступление в ЕС. Кроме того, речь шла о действиях молдавских властей при поддержке европейских партнеров по разрешению текущих кризисов, включая энергетический.