«Малиновый и вишневый джем и избирательный чай». Канопацкая показала специальные подарки от ЦИК экс-кандидатам в президенты

На фото подарка можно увидеть три вида чая с оригинальным названием «Избирательный». Под избирательную компанию особо брендировали и разновидности чая: «Альтернативный оттенок» — черный с гибискусом, малиной и вкусом черешни, «Стратегическая гармония» — черный с ромашкой и васильком, а еще чай «Мажоритарный вкус» — травяной с малиной, чабрецом, смородиной, шиповником и мятой. Кроме того, подарок дополнили баночкам с джемом: малиновым, вишневым и чернично-лимонным с черным перцем.