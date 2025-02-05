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«Малиновый и вишневый джем и избирательный чай». Канопацкая показала специальные подарки от ЦИК экс-кандидатам в президенты

ЦИК подарил подарки экс-кандидатам на пост президента Беларуси.
Источник: Комсомольская правда

ЦИК Беларуси вручил бывшим кандидатам в президенты специальные подарки после завершения избирательной кампании, сообщает Sputnik Беларусь.

Сообщается, что экс-кандидаты от ЦИК получили подарочные наборы. Фото подарка в своем телеграм-канале поделилась бывшая участница президентской гонки Анна Канопацкая.

— Подводя итоги выборов президента 2025 ЦИК порадовал такими приятными мелочами. Не только на память, но и для здоровья полезно. А силы нам еще пригодятся! — прокомментировала политик.

На фото подарка можно увидеть три вида чая с оригинальным названием «Избирательный». Под избирательную компанию особо брендировали и разновидности чая: «Альтернативный оттенок» — черный с гибискусом, малиной и вкусом черешни, «Стратегическая гармония» — черный с ромашкой и васильком, а еще чай «Мажоритарный вкус» — травяной с малиной, чабрецом, смородиной, шиповником и мятой. Кроме того, подарок дополнили баночкам с джемом: малиновым, вишневым и чернично-лимонным с черным перцем.

Канопацкая показала подарочный набор от ЦИК. Фото: телеграм-канал Анны Канопацкой.

Канопацкая также заметила, что электоральный процесс был непростым испытанием для кандидатов и штабов. Но еще она сказала, что продолжит участвовать в политике.

— Выборы прошли, но участие в политической жизни страны мы не прекращаем. Мы берем небольшую паузу, — резюмировала она.

Напомним на днях ЦИК объявил выборы президента Беларуси состоявшимися, сообщив, что более 5,1 миллиона белорусов проголосовали за Александра Лукашенко.

И накануне Ким Чен Ын обратился к Лукашенко в связи с его с победой на выборах.