«Отошли от практики строительства бомбоубежищ»: где казахстанцам укрыться в случае войны, рассказали в МЧС

В октябре 2022 года в МЧС, комментируя вопрос наличия бомбоубежищ в Астане, сообщили, что соответствующий перечень у ведомства имеется. Однако раскрыть полностью эту информацию они не могут. А уже в сентябре 2023 года при обсуждении вопроса о мерах предупреждения ЧС депутат Канат Ибраев предложил рассказать жителям Астаны о том, где находятся бомбоубежища.