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«Отошли от практики строительства бомбоубежищ»: где казахстанцам укрыться в случае войны, рассказали в МЧС

Глава МЧС Чингис Аринов в кулуарах мажилиса рассказал, как будут защищать казахстанцев от бомб в случае войны, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что сейчас многие защитные сооружения в Астане, не говоря уже о регионах, пришли в негодность. Они поинтересовались, как будет обеспечиваться гражданская защита в случае войны.

«Законопроектом по вопросам гражданской защиты вводится новый термин “простые укрытия”. Мировая практика показывает, что в этих конфликтах, происходящих на территории города, простые укрытия дают большой эффект. Это паркинги, подвалы, подземные какие-то сооружения. В мире отошли от практики строительства больших бомбоубежищ и использования больших конструкций. Эти простые укрытия дадут нам возможность порядка 14 млн человек, по нашим подсчетам, разместить там в случае угрозы», — заявил Чингиз Аринов.

В целом, по словам министра, таков мировой опыт.

«Мы сейчас идем к таким простым решениям, которые не потребуют выделения больших финансовых средств. Владельцы ТРЦ тоже идут навстречу. Социально ответственные бизнесмены очень правильно понимают эти вещи, что это направлено на сохранение жизни и здоровья наших граждан», — резюмировал министр.

Осенью прошлого года президент алматинского аэропорта Гокер Косе рассказал о бомбоубежище на территории старого терминала, заявив, что «оно находится в ужасном состоянии». Сообщал он и о планах реконструировать его.

В октябре 2022 года в МЧС, комментируя вопрос наличия бомбоубежищ в Астане, сообщили, что соответствующий перечень у ведомства имеется. Однако раскрыть полностью эту информацию они не могут. А уже в сентябре 2023 года при обсуждении вопроса о мерах предупреждения ЧС депутат Канат Ибраев предложил рассказать жителям Астаны о том, где находятся бомбоубежища.

В ДЧС Астаны сообщили, что список бомбоубежищ есть, но публично озвучить он их не может. При этом еще осенью 2023 года сообщалось, что в Казахстане хотят приспособить паркинги и метро под бомбоубежища.

МЧС