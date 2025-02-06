Трамп собрался сделать из Газы «ближневосточную Ривьеру»: блеф или нет — The Times

Площадь сектора Газа составляет 365 квадратных километров, в нем проживает около 2 млн человек. Газа расположена вдоль Средиземного моря и граничит с Египтом и Израилем. Сейчас большая часть Газы лежит в руинах после интенсивных боев и бомбардировок со стороны Израиля, в результате которых, по словам властей Газы, погибло около 47 000 жителей, говорится в статье The Times.
По мнению Трампа, палестинцев из Газы следует переселить в новое жилье в Египте, Иордании и других арабских странах, а мир на Ближнем Востоке можно достичь посредством разумного развития недвижимости.
Я не хочу показаться милым, я не хочу показаться умником. Но идея «Ривьеры Ближнего Востока» может оказаться блестящей.
По плану Трампа, США получат сектор Газа во владение, «зачистят» его, потом начнут развивать и создавать тысячи рабочих мест. Трамп настаивал на том, что его предложение о захвате США сектора Газа «не было легкомысленным решением».
Я очень внимательно изучал этот вопрос несколько месяцев, я рассмотрел его со всех сторон. Ситуация очень опасная, и она будет только ухудшаться.
Он не ответил напрямую на вопрос о том, как США собираются захватить суверенную территорию, он лишь назвал это попыткой сделать что-то другое на Ближнем Востоке.
«У меня есть чувство, что, несмотря на то, что они говорят “нет”… король Иордании и… президент Египта откроют свои сердца и предоставят нам ту землю, которая нам нужна для этого», — сказал он.
Посланник Палестины в ООН в ответ на предложение Трампа заявил, что следует уважать желание палестинцев остаться в секторе Газа.
Наша родина — это наша родина. Даже если ее часть — сектор Газа — разрушена, палестинский народ сделал выбор вернуться туда.
Нетаньяху, со своей стороны, похвалил Трампа за его «готовность разрушить традиционное мышление, которое раз за разом терпит неудачу».
Предложение Трампа переселить палестинцев и «взять под контроль» сектор Газа дает Биньямину Нетаньяху спасательный круг в его кабинете, говорится в другой статье The Times. Крайне правые члены израильского кабинета угрожают выйти из коалиции, если война закончится и ХАМАС продолжит контролировать сектор Газа.
Контроль над Газой стал одним из самых спорных вопросов в многолетнем арабо-израильском конфликте.
Женевская конвенция, которую ратифицировали США и Израиль, запрещает насильственное переселение людей. Трампу потребуется одобрение конгресса, чтобы отправить американские войска для реализации своей идеи. Учитывая, что он вел кампанию на основе изоляционистской платформы «Америка прежде всего» о прекращении участия США в «вечных войнах», трудно поверить, что долгосрочное присутствие США на палестинских территориях — это то, чего на самом деле хотят в США.
Джош Хоули, сенатор от Миссури, которого считают верным союзником Трампа, сомневается, что «лучшее использование ресурсов Соединенных Штатов — тратить кучу денег в секторе Газа». Он предпочел бы, чтобы эти деньги «в первую очередь были потрачены в США».
Вопрос в том, следует ли рассматривать вчерашнюю конференцию Трампа как очередной пример блефа или как серьезное предложение, которое может кардинально изменить Ближний Восток.