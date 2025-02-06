Трамп собрался сделать из Газы «ближневосточную Ривьеру»: блеф или нет — The Times

Площадь сектора Газа составляет 365 квадратных километров, в нем проживает около 2 млн человек. Газа расположена вдоль Средиземного моря и граничит с Египтом и Израилем. Сейчас большая часть Газы лежит в руинах после интенсивных боев и бомбардировок со стороны Израиля, в результате которых, по словам властей Газы, погибло около 47 000 жителей, говорится в статье The Times.