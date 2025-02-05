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В Белом доме возник раскол по поводу Украины, сообщил NBC

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Белом доме возник раскол по поводу того, как урегулировать конфликт на Украине, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников.

Источник: AP 2024

«Советники (президента США Дональда) Трампа и члены кабинета разделились во мнениях», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог и советник по национальной безопасности США Майк Уолтц хотят оказать давление на Россию. Другие же выступают за сокращение помощи Украине, подчеркивает NBC.

Келлог в свою очередь заявил телеканалу, что президент США при необходимости воспользуется всеми рычагами «американской мощи» для завершения конфликта.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с президентом США Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп говорил, что желает «немедленно» встретиться с Путиным. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев в октябре 2022 года на законодательном уровне ввел запрет на подобные контакты.