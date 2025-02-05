Путин внес на ратификацию договор о гарантиях безопасности между Беларусью и РФ

Также в документе определено, что стороны обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами, а также в случаях посягательства на безопасность любой из стран и Союзного государства в целом предпринимать соответствующие действия в политической, военной и иных сферах. В частности, под такого рода посягательствами стоит понимать целенаправленное создание или реализацию угрозы суверенитету, независимости, конституционному строю, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы со стороны третьих государств, объединений стран, международных организаций, террористических и экстремистских организаций и групп.