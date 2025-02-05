Путин внес на ратификацию договор о гарантиях безопасности между Беларусью и РФ

Президентом России Владимиром Путиным внесен на ратификацию договор между Беларусью и Россией о гарантиях безопасности, пишет БелТА.
Речь идет о ратификации Договора между Россией и Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который был подписан в Минске 6 декабря 2024-го.
В распоряжении также сказано о назначении замглавы МИД Александра Грушко официальным представителем президента России при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о ратификации данного договора.
Также в документе определено, что стороны обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами, а также в случаях посягательства на безопасность любой из стран и Союзного государства в целом предпринимать соответствующие действия в политической, военной и иных сферах. В частности, под такого рода посягательствами стоит понимать целенаправленное создание или реализацию угрозы суверенитету, независимости, конституционному строю, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы со стороны третьих государств, объединений стран, международных организаций, террористических и экстремистских организаций и групп.
В документе указано, что вооруженное нападение на страну-участника Союзного государства стороны будут рассматривать как акт агрессии против Союзного государства и предпримут ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств в соответствии со статьей 51 Устава ООН и национальным законодательством.
Еще в документе констатируется, что ядерное оружие России рассматривается сторонами в качестве важного фактора предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, но еще — как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.
В договоре определено, что ядерное оружие России может быть применено в ответ на применение против любой из сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения. Его также могут применить в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия при создании критической угрозы суверенитету или территориальной целостности.
Отдельно указано, что решение о применении для защиты Беларуси размещенного на ее территории российского ядерного оружия принимается в порядке, который установлен сторонами.
Еще мы писали, что Минобороны уведомило ОБСЕ о внезапной проверке боеготовности в Беларуси.