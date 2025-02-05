В Молдавии поддержали идею протестов из-за энергетического кризиса

КИШИНЕВ, 5 фев — РИА Новости. Около 60% населения считают, что жители страны должны выйти на протесты из-за роста тарифов на коммунальные услуги, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики.
Жителей Молдавии спросили, как они должны реагировать на повышение тарифов и действия властей в условиях кризиса. 56% участников опроса заявили, что нужно выйти на протест и «надавить на власти», чтобы руководство страны принимало лучшие решения для своих граждан. 35% респондентов предлагают смириться с ситуацией, 9% не смогли ответить на этот вопрос.
При этом 59% участников опроса считают, что тарифы на коммунальные услуги продолжат расти. По данным опроса, 51% респондентов считает, что в ближайшие месяцы экономическая ситуация ухудшится, 32% рассчитывают, что она стабилизируется и лишь 9% надеются на улучшение. Также 67% населения полагает, что к росту тарифов на газ, электроэнергию и отопление привела некомпетентность властей.
Опрос проводился с 16 января по 1 февраля, в нем приняли участие 1130 респондентов из 86 населенных пунктов. Максимальная погрешность составляет 3%.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. КЧС Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с воскресенья в жилые дома поступает тепло.