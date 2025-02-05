Юрий Слюсарь и глава Росавтодора обсудили продолжение работ на федеральной трассе «Новороссия»

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и прибывший в Ростов глава Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков обсудили ход работ на одной из ключевых федеральных трасс в Ростовской области — Р-280 «Новороссия». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
— Особое значение автотрасса Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь получила, когда стала частью сухопутного маршрута в Крым, — говорится в сообщении.
В будущем значение трассы будет возрастать, поскольку она входит в состав формирующегося Азовского транспортного кольца. И новая экономическая география, уверен Юрий Слюсарь, будет строиться в Приазовье — в том числе с учетом развития здесь дорожно-транспортной сети.
— Ростовская область уже является логистическим узлом для связи с Донбассом и Крымом. Для нас крайне важно приведение в порядок дорог на этом направлении. Обновленная трасса «Новороссия» — это работа на перспективу, на формирование большого макрорегиона в Приазовье, — отметил глава Донского края.
Напомним, ранее вопрос развития транспортной инфраструктуры Приазовья Юрий Слюсарь обсудил на встрече с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.
Расширение трассы Р-280 «Новороссия» проходит поэтапно.
В прошлом году завершен капремонт отрезка на границе с Донецкой Народной Республикой он уже стал четырехполосным. Расширение до четырех полос идет и на других участках. При поддержке федерального центра будут одновременно продолжены работы, и в частности — расширение трассы со стороны Донецкой Народной Республики и Ростова-на-Дону.
В Ростовской области предстоит провести капремонт участка возле Таганрога.
Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам профилактики аварийности на федеральных и региональных дорогах.