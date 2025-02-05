Юрий Слюсарь и глава Росавтодора обсудили продолжение работ на федеральной трассе «Новороссия»

В прошлом году завершен капремонт отрезка на границе с Донецкой Народной Республикой он уже стал четырехполосным. Расширение до четырех полос идет и на других участках. При поддержке федерального центра будут одновременно продолжены работы, и в частности — расширение трассы со стороны Донецкой Народной Республики и Ростова-на-Дону.