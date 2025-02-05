Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Слюсарь и глава Росавтодора обсудили продолжение работ на федеральной трассе «Новороссия»

Эта дорога станет частью Азовского транспортного кольца и будет полностью четырехполосной.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и прибывший в Ростов глава Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков обсудили ход работ на одной из ключевых федеральных трасс в Ростовской области — Р-280 «Новороссия». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

— Особое значение автотрасса Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь получила, когда стала частью сухопутного маршрута в Крым, — говорится в сообщении.

В будущем значение трассы будет возрастать, поскольку она входит в состав формирующегося Азовского транспортного кольца. И новая экономическая география, уверен Юрий Слюсарь, будет строиться в Приазовье — в том числе с учетом развития здесь дорожно-транспортной сети.

— Ростовская область уже является логистическим узлом для связи с Донбассом и Крымом. Для нас крайне важно приведение в порядок дорог на этом направлении. Обновленная трасса «Новороссия» — это работа на перспективу, на формирование большого макрорегиона в Приазовье, — отметил глава Донского края.

Напомним, ранее вопрос развития транспортной инфраструктуры Приазовья Юрий Слюсарь обсудил на встрече с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

Расширение трассы Р-280 «Новороссия» проходит поэтапно.

В прошлом году завершен капремонт отрезка на границе с Донецкой Народной Республикой он уже стал четырехполосным. Расширение до четырех полос идет и на других участках. При поддержке федерального центра будут одновременно продолжены работы, и в частности — расширение трассы со стороны Донецкой Народной Республики и Ростова-на-Дону.

В Ростовской области предстоит провести капремонт участка возле Таганрога.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам профилактики аварийности на федеральных и региональных дорогах.