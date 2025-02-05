Депутаты приняли отставку главы Чебаркуля Светланы Виноградовой

Решение принято 5 февраля на внеочередной сессии.
Заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию поступило от мэра в конце января.
Сама она сообщила, что ей поступило предложение о новой работе.
«На период отсутствия главы, который будет избран в дальнейшем по конкурсу, должен быть назначен исполняющий обязанности сити-менеджера. На эту должность была предложена кандидатура Михаила Панарина», — прокомментировали в Собрании депутатов ЧГО.
В итоге большинством голосов чебаркульские депутаты согласовали кандидатуру Панарина на должность исполняющего обязанности главы Чебаркуля.