Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты приняли отставку главы Чебаркуля Светланы Виноградовой

Депутаты приняли отставку главы Чебаркуля (Челябинская область) Светланы Виноградовой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Решение принято 5 февраля на внеочередной сессии.

Заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию поступило от мэра в конце января.

Сама она сообщила, что ей поступило предложение о новой работе.

«На период отсутствия главы, который будет избран в дальнейшем по конкурсу, должен быть назначен исполняющий обязанности сити-менеджера. На эту должность была предложена кандидатура Михаила Панарина», — прокомментировали в Собрании депутатов ЧГО.

В итоге большинством голосов чебаркульские депутаты согласовали кандидатуру Панарина на должность исполняющего обязанности главы Чебаркуля.