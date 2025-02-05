Приднестровская администрация работает над долгосрочными поставками газа в регион

ТИРАСПОЛЬ, 5 фев — Sputnik. Органы власти в Приднестровье работают над долгосрочными поставками газа в регион, рассказали в Верховном совете.
Как заявил глава законодательной власти региона Александр Коршунов, очень важно временные решения перевести в формат постоянных. По его словам, гуманитарный газ, который сейчас поступает по европейскому гранту, не позволяет запустить промышленность, которая является основой приднестровской экономики.
«Пока … объёма газа не хватает для того, чтобы запустить реальный сектор экономики. Все должностные лица работают в направлении получения кроме того, как долгосрочного характера, так и объема соответствующего энергоресурса для запуска экономики в Приднестровье», — сказал Коршунов в интервью журналистам.
Запуск предприятий позволит бюджету Приднестровья собрать необходимый объём средств для зарплат, пенсий и других выплат.
На период действия ЧП в экономике в Приднестровье также будет работать закон о минимизации последствий кризиса. В его рамках местный бюджет сможет оперативно пересматривать доходы и расходы, чтобы обеспечить самые важные выплаты.
Как отметил глава профильного комитета Верховного совета Виктор Гузун, еще к концу прошлого года удалось накопить определённый запас средств для своевременных выплат соцпособий и зарплат.
«У нас есть еще определенный небольшой запас, который позволит выполнить эти обязательства в том числе и в следующем месяце. Но эти ресурсы ограничены. С учётом того, что наши экономические агенты стоят, а налоговые отчисления в бюджет минимальны, нам нужно будет серьёзно пересматривать параметры бюджета», — сказал он.
В Приднестровье до 10 марта сохраняется режим чрезвычайного экономического положения, Оперштаб по энергетике продолжает работу.