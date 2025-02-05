Приднестровская администрация работает над долгосрочными поставками газа в регион

«У нас есть еще определенный небольшой запас, который позволит выполнить эти обязательства в том числе и в следующем месяце. Но эти ресурсы ограничены. С учётом того, что наши экономические агенты стоят, а налоговые отчисления в бюджет минимальны, нам нужно будет серьёзно пересматривать параметры бюджета», — сказал он.