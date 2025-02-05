В Госдуме предложили ввести в Крыму новую систему налога на землю

«У нас налогообложение (земельных участков) рассчитывается по кадастровой стоимости, а не по рыночной цене. Многие понахватали землю, держат ее, не вкладываются и ничего сами делают, многие прячут разными способами свои владения и стараются не платить. Я бы предложил Крыму поучаствовать в эксперименте. За землю надо платить по рыночной цене», — сказал Аксаков.
По мнению депутата, от реализации этой инициативы бюджет Крыма может значительно пополниться.
В случае успеха такую практику расчета земельного налога можно распространить и на другие регионы России, убежден глава думского комитета.
«Богатейшая с точки зрения стоимости крымская земля должна давать отдачу, в том числе в республиканский бюджет», — добавил Аксаков.