В Госдуме предложили ввести в Крыму новую систему налога на землю

«У нас налогообложение (земельных участков) рассчитывается по кадастровой стоимости, а не по рыночной цене. Многие понахватали землю, держат ее, не вкладываются и ничего сами делают, многие прячут разными способами свои владения и стараются не платить. Я бы предложил Крыму поучаствовать в эксперименте. За землю надо платить по рыночной цене», — сказал Аксаков.