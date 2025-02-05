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В Госдуме предложили ввести в Крыму новую систему налога на землю

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости Крым. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил применить в Крыму новую систему расчета земельного налога по рыночной, а не по кадастровой стоимости участков. Такую инициативу парламентарий озвучил на состоявшемся в Симферополе выездном заседании комитета Государственной Думы.

Источник: РИА "Новости"

«У нас налогообложение (земельных участков) рассчитывается по кадастровой стоимости, а не по рыночной цене. Многие понахватали землю, держат ее, не вкладываются и ничего сами делают, многие прячут разными способами свои владения и стараются не платить. Я бы предложил Крыму поучаствовать в эксперименте. За землю надо платить по рыночной цене», — сказал Аксаков.

По мнению депутата, от реализации этой инициативы бюджет Крыма может значительно пополниться.

В случае успеха такую практику расчета земельного налога можно распространить и на другие регионы России, убежден глава думского комитета.

«Богатейшая с точки зрения стоимости крымская земля должна давать отдачу, в том числе в республиканский бюджет», — добавил Аксаков.

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