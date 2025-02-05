Вениамин Кондратьев: «В этом году завершим строительство 149 соцобъектов»

Как рассказал глава Кубани, за 5 лет край вышел на рекордное количество строек. Так, в регионе возвели свыше 300 различных объектов, изменив ситуацию с дефицитом школьных и дошкольных учреждений. Кроме того, впервые началось строительство поликлиник.