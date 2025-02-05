Вениамин Кондратьев: «В этом году завершим строительство 149 соцобъектов»

По словам губернатора, не допускается перенос сроков сдачи учреждений.
«В этом году завершим строительство 149 соцобъектов», — написал Кондратьев в своем телеграм-канале. В их число войдут 12 школ, 21 садик, 33 спортивных и 38 организаций здравоохранения.
Как рассказал глава Кубани, за 5 лет край вышел на рекордное количество строек. Так, в регионе возвели свыше 300 различных объектов, изменив ситуацию с дефицитом школьных и дошкольных учреждений. Кроме того, впервые началось строительство поликлиник.
Вениамин Кондратьев заявил, что стройка соцобъектов должна продолжаться. Губернатор поручил коллегам контролировать поставки материалов и следить за соблюдением плановых работ подрядчиков.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Краснодаре стартовало строительство детсада на 280 мест.