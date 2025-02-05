Совбезы РФ и Беларуси обсудили обстановку у границ Союзного государства

В частности, отметили там, был рассмотрен ход выполнения Плана реализации основных направлений сотрудничества стран-союзниц в сфере обеспечения информационной безопасности на 2024−2026 годы, в центре внимания были и другие аспекты обеспечения международной информбезопасности.