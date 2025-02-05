Совбезы РФ и Беларуси обсудили обстановку у границ Союзного государства

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Россия и Беларусь по линии своих Советов безопасности провели переговоры на предмет региональной безопасности и развития сотрудничества в рамках Союзного государства, Организации Договора о коллективной безопасности и СНГ, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
Уточняется, что встреча состоялась в среду, в ней приняли участие заместители секретаря Совбеза России Олег Храмов и Алексей Шевцов и замгоссекретаря белорусского Совбеза Александр Неверовский.
«В ходе переговоров стороны обсудили вопросы региональной безопасности, обстановку у границ России и Беларуси, дальнейшие практические шаги по развитию сотрудничества в сфере безопасности в рамках Союзного государства, ОДКБ, СНГ», — сказано в сообщении пресс-службы.
В частности, отметили там, был рассмотрен ход выполнения Плана реализации основных направлений сотрудничества стран-союзниц в сфере обеспечения информационной безопасности на 2024−2026 годы, в центре внимания были и другие аспекты обеспечения международной информбезопасности.
Запрет USAID
На встрече стороны подчеркнули единство позиций по противодействию вызовам и угрозам безопасности, в том числе по недопущению внешнего вмешательство в политические процессы двух стран.
В этой связи было заявлено, что принятое Москвой и Минском решение о запрете деятельности американской структуры USAID способствовало консолидации гражданского общества.
«Принятое ранее властями России и Беларуси решение о запрете деятельности Агентства США по международному развитию (USAID), а также ряда финансируемых из-за рубежа НПО, способствовало консолидации гражданского общества и блокированию использования его институтов в интересах внешних сил», — сказано в сообщении пресс-службы Совбеза РФ.
Информационная безопасность
Россия и Беларусь сообща противодействуют полномасштабной информационной войне, развязанной против стран-союзниц. Цель этой войны, отмечал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, — расколоть общество и подорвать доверие к власти.
«Сегодня, когда против нас ведут полномасштабную информационную войну, пытаются раскачать изнутри, внести в общество раскол, подорвать доверие к власти, очень важно уметь грамотно защищать национальные интересы, традиционные ценности, историческую память», — подчеркивал Чернышенко форуме молодых историков Союзного государства.
Он назвал это важнейшей государственной задачей, которую РФ решает вместе с братской Беларусью.