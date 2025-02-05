В Казахстане иностранцам выдают QR-карты с важной информацией

Теперь каждый иностранец при въезде в страну, в том числе при прохождении пограничного контроля, может получить специальную карточку с QR-кодом, ведущим на электронный мультиязычный портал SafeTravel.kz.
Первые карточки с QR-кодом уже начали вручаться иностранным гостям в аэропорту Астаны.
Так, на портале доступны:
- мобильное приложение «102» для мгновенной связи с полицией, в том числе через функцию «SOS»;
- памятка по соблюдению миграционного законодательства;
- карта города пребывания со ссылкой на популярные приложения;
- список официальных такси и онлайн-сервисов;
- список операторов связи со ссылкой на их официальные сайты;
- алгоритмы действий при различных происшествиях;
- контакты других экстренных служб — скорая помощь, пожарная часть, единая служба спасения.