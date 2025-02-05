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В Казахстане иностранцам выдают QR-карты с важной информацией

Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана выступило 5 февраля 2025 года с интересным заявлением. Ведомство внедряет систему безопасности для туристов: каждому иностранному гостю теперь выдают карточку с QR-кодом, сообщает Zakon.kz.

Теперь каждый иностранец при въезде в страну, в том числе при прохождении пограничного контроля, может получить специальную карточку с QR-кодом, ведущим на электронный мультиязычный портал SafeTravel.kz.

Первые карточки с QR-кодом уже начали вручаться иностранным гостям в аэропорту Астаны.

Так, на портале доступны:

  • мобильное приложение «102» для мгновенной связи с полицией, в том числе через функцию «SOS»;
  • памятка по соблюдению миграционного законодательства;
  • карта города пребывания со ссылкой на популярные приложения;
  • список официальных такси и онлайн-сервисов;
  • список операторов связи со ссылкой на их официальные сайты;
  • алгоритмы действий при различных происшествиях;
  • контакты других экстренных служб — скорая помощь, пожарная часть, единая служба спасения.