Путин утвердил обновленный состав президиума Госсовета России

Из состава президиума исключили вице-премьера Юрия Трутнева, губернаторов Белгородской, Амурской и Кировской областей Вячеслава Гладкова, Василия Орлова и Александра Соколова соответственно. Также из него вышли глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава ДНР Денис Пушилин и губернатор Кубанской области Вадим Шумков. В последний раз ротация состава президиума прошла в июле 2024 года.