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Путин утвердил обновленный состав президиума Госсовета России

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президиума Госсовета РФ. В него вошли 26 человек. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Пресс-служба Президента России

Согласно распоряжению, в президиум вошли 17 губернаторов, председатель правительства Михаил Мишустин, помощник президента Алексей Дюмин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин.

Также в нем числятся глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Якутии Айсен Николаев, глава Бурятии Алексей Цыденов, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и начальник управления президента по вопросам формирования и деятельности Госсовета Владимир Симоненко.

Из состава президиума исключили вице-премьера Юрия Трутнева, губернаторов Белгородской, Амурской и Кировской областей Вячеслава Гладкова, Василия Орлова и Александра Соколова соответственно. Также из него вышли глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава ДНР Денис Пушилин и губернатор Кубанской области Вадим Шумков. В последний раз ротация состава президиума прошла в июле 2024 года.

Путин Владимир