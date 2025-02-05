Песков уклонился от ответа на вопрос, считает ли Путин врагом Зеленского

«Очевидно, что эта же безответственность привела его к тому положению, в котором он сейчас находится. Каждый день он делает по пять, по шесть чудовищных заявлений, которые вызывают волну неприятия уже у его спонсоров, у спонсоров киевского режима. Потому что это шантаж. Потому что это заявления, которые делаются от отчаяния, чтобы хоть как-то продлить свое собственное существование», — подчеркнула Захарова.