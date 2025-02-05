Минниханов вошел в обновленный состав президиума Госсовета РФ

В июле 2024 года Рустам Минниханов был назначен председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Инфраструктура для жизни». С 2020 года он занимал пост председателя комиссии Госсовета по вопросам «строительства, жилищно-коммунального хозяйства и городской среды».