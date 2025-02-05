Как в мире оценили план Трампа по контролю США над сектором Газа

План Трампа
Предложения по урегулированию кризиса в секторе Газа Дональд Трамп озвучил 4 февраля во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который прибыл в Вашингтон на переговоры. Американский лидер объяснил, что Штаты могут взять на себя управление сектором Газа, что в перспективе позволит превратить разрушенную военными действиями территорию в «Ривьеру Ближнего Востока». Для обеспечения порядка и безопасности США в случае необходимости введут в сектор свои войска.
Палестинцев Трамп предложил из Газы выселить. Новым местом проживания для них он определил Египет и Иорданию. Американский лидер добавил, что финансово обеспечивать переселение США не намерены. По его словам, это бремя возьмут на себя ближневосточные государства.
Реакция Палестины
Президент Палестины Махмуд Аббас осудил предложения Трампа. Он подчеркнул, что сектор Газа — это территория Палестины.
«Соблюдение законных прав палестинцев не подлежит обсуждению, и никто не имеет права за них принимать решения относительно их же будущего», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на агентство WAFA.
Аббас добавил, что считает неприемлемым требования американского лидера выселить жителей анклава. Заявление Трампа, по его мнению, «представляет собой серьезное нарушение международного права».
Глава Палестины подчеркнул, что мира в регионе невозможно достичь без образования Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме и в границах 1967 года.
ХАМАС
Представители Исламского движения сопротивления (ХАМАС) отреагировали на заявления Трампа в соцсетях. В Telegram-канале представитель радикальной группировки Иззат ар-Ришк упрекнул Трампа в «глубоком невежестве» и непонимании ситуации в Палестине и в регионе в целом.
«Газа — это не общая территория, которую может контролировать какая-либо сторона, а часть нашей оккупированной палестинской земли, и любое решение должно основываться на прекращении оккупации и достижении прав палестинского народа», — объяснил представитель ХАМАС.
Он добавил, что предложение Трампа свидетельствует о «предвзятости» США в отношении участников палестино-израильского конфликта, сообщают «Ведомости».
Саудовская Аравия
После заявления Трампа МИД Саудовской Аравии опубликовал в соцсети Х пост о том, что королевство откажется от установления дипломатических отношений с Израилем без создания независимой Палестины. В МИДе подчеркнули, что не изменят свою позицию.
Республиканская партия в США
Среди представителей Республиканской партии в Сенате, которую представляет Дональд Трамп, его заявление о секторе Газа вызвало растерянность.
Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм выразил сомнения, что в арабских странах одобрят план американского лидера. Кроме того, он считает, что идею отправки американских солдат в сектор Газа не поддержат его избиратели.
«Я не уверен, что считаю лучшим использованием ресурсов США тратить кучу денег в Газе, я бы предпочел, чтобы они были потрачены в первую очередь в Соединенных Штатах», — прокомментировал для Politico инициативу Трампа сенатор от штата Миссури Джош Хоули.
Сенатор Джон Хувен из штата Северная Дакота предположил, что Трамп сделал громкое заявление про сектор Газа для того, чтобы добиться успеха в дальнейших переговорах по урегулированию противостояния между Палестиной и Израилем.
Китай
Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь обозначил позицию КНР по заявлениям Трампа.
«Китай всегда считал, что принцип “Палестиной управляют палестинцы” является основным принципом послевоенного управления в Газе», — цитируют Линь Цзяня «РИА Новости».
Россия
«Урегулирование на Ближнем Востоке может состояться только на двугосударственной основе. Это тот тезис, который закреплен в соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН», — объяснил представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента напомнил, что позиция Египта и Иордании по плану Трампа также известна Москве. Эти государства заявили о неприятии инициативы американского лидера.
Турция
Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан оценил инициативу Трампа о миграции палестинцев из сектора Газа как недопустимую. Он объяснил, что попытка переселения и вызывала вооруженное противостояние.
«Это неприемлемо. Ведь это само являлось причиной конфликта. Мы видим реакцию региональных стран на это заявление», — заявил он в разговоре с журналистом агентства Anadolu.
Израиль
Идеи Трампа по поводу урегулирования ситуации в секторе Газа нашли одобрение только у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он назвал план президента США «способным изменить историю».
«Он [Трамп] видит другое будущее для этого куска земли, который был центром притяжения большого количества терроризма, [откуда было совершено] так много нападений на нас, — сказал Нетаньяху. — У него другая идея [относительно будущего сектора Газа], я думаю, что на это стоит обратить внимание <…>», — приводит слова Нетаньяху ТАСС.