Как в мире оценили план Трампа по контролю США над сектором Газа

Предложения по урегулированию кризиса в секторе Газа Дональд Трамп озвучил 4 февраля во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который прибыл в Вашингтон на переговоры. Американский лидер объяснил, что Штаты могут взять на себя управление сектором Газа, что в перспективе позволит превратить разрушенную военными действиями территорию в «Ривьеру Ближнего Востока». Для обеспечения порядка и безопасности США в случае необходимости введут в сектор свои войска.