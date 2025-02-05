Опрос показал мнение жителей Молдавии о возможности присоединения к Румынии

КИШИНЕВ, 5 фев — РИА Новости. Более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии, свидетельствуют данные соцопроса, который опубликовал в среду Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики.
Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения Молдавии к Румынии, то подобное объединение поддержали бы 31% местных жителей (в сентябре за это высказывались 35,7% молдаван).
В то же время 56% опрошенных считают, что страна должна оставаться независимой (54,8% ранее). Еще 13% респондентов не определились с ответом.
Опрос проводился с 16 января по 1 февраля, в нем приняли участие 1130 респондентов из 86 населенных пунктов. Максимальная погрешность составляет 3%.
Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
На территории обеих стран существуют сторонники идеи «унионизма», то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.