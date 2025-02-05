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Уральскому полпреду презентовали дронобой

Сегодня, 5 февраля, полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога посетил уральский завод BRT.

Источник: соцсети

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, данное предприятие специализируется на производстве решений для владельцев оружия. Также оно активно участвует в обеспечении потребностей военнослужащих в зоне СВО.

В ходе визита уральскому полпреду презентовали разработки завода, в частности дронобой — специальное орудие для борьбы с FPV-дронами. Это дульнозарядное устройство для автоматов, которое устанавливается на место штатного дульного тормоза-компенсатора.

Посетив завод, Артем Жога пригласил его разработчиков на II форум «Патриоты Урала». Он пройдет 20 февраля в городе Миасс Челябинской области.