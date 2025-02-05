Лукашенко утвердил инвестиционную программу на 2025 год

«На финансирование объектов, включенных в программу, в этом году предусмотрено 2,207 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Большая часть из этой суммы (свыше 80%) пойдет на реализацию госпрограмм «Дороги Беларуси», «Образование и молодежная политика», «Здоровье народа и демографическая безопасность», «Аграрный бизнес», «Строительство жилья» и других.