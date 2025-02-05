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Лукашенко утвердил инвестиционную программу на 2025 год

Белорусские власти выделяют большие средства на реализацию проектов, которые считаются приоритетными и закреплены в отдельной госпрограмме.

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым утверждена государственная инвестиционная программа на текущий год, сообщила пресс-служба главы государства.

«На финансирование объектов, включенных в программу, в этом году предусмотрено 2,207 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Большая часть из этой суммы (свыше 80%) пойдет на реализацию госпрограмм «Дороги Беларуси», «Образование и молодежная политика», «Здоровье народа и демографическая безопасность», «Аграрный бизнес», «Строительство жилья» и других.

Государство профинансирует строительство объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта. В том числе деньги выделят на возведение арендного жилья и ввод в эксплуатацию станций обезжелезивания воды.

В текущем году будут строить и реконструировать автомобильные дороги М10 (Гомель — Кобрин), М3 (Минск — Витебск), Р46 (Лепель — Полоцк), Р53 (Слобода — Новосады).

Власти планируют возвести в 2025 году мосты через Припять (в Мозыре) и Сож (на автодороге Р30 Гомель — Ветка — Чериков).

Отдельно предусмотрено финансирование таких объектов, как технопарки в Бресте, Пинске, Барановичах и индустриальный парк в Гродно.

В госпрограмме инвестиций также заложены средства на реконструкцию комплекса зданий Свято-Успенского Жировичского монастыря и храма Александра Невского на мемориальном военном кладбище в Минске.

«Всего в рамках Государственной инвестиционной программы в 2025 году предусматривается финансирование 82 объектов, из них 40 планируется ввести в эксплуатацию», — уточнили в сообщении.

Лукашенко Александр
экономика