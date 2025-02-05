Лукашенко утвердил инвестиционную программу на 2025 год

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым утверждена государственная инвестиционная программа на текущий год, сообщила пресс-служба главы государства.
«На финансирование объектов, включенных в программу, в этом году предусмотрено 2,207 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.
Государство профинансирует строительство объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта. В том числе деньги выделят на возведение арендного жилья и ввод в эксплуатацию станций обезжелезивания воды.
В текущем году будут строить и реконструировать автомобильные дороги М10 (Гомель — Кобрин), М3 (Минск — Витебск), Р46 (Лепель — Полоцк), Р53 (Слобода — Новосады).
Власти планируют возвести в 2025 году мосты через Припять (в Мозыре) и Сож (на автодороге Р30 Гомель — Ветка — Чериков).
Отдельно предусмотрено финансирование таких объектов, как технопарки в Бресте, Пинске, Барановичах и индустриальный парк в Гродно.
В госпрограмме инвестиций также заложены средства на реконструкцию комплекса зданий Свято-Успенского Жировичского монастыря и храма Александра Невского на мемориальном военном кладбище в Минске.
«Всего в рамках Государственной инвестиционной программы в 2025 году предусматривается финансирование 82 объектов, из них 40 планируется ввести в эксплуатацию», — уточнили в сообщении.