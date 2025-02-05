Кабмин Молдовы утвердил экспроприацию зданий на участке под строительство посольства США

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Строительство здания посольства США в Кишиневе на месте бывшего Республиканского стадиона будут признаны общественно полезными и представляющими национальный интерес, решение одобрил кабмин на своем заседании в среду.
Таким образом, одобрена экспроприация принадлежащих частным владельцам зданий, расположенных на землях, в настоящее время принадлежащих государству. Агентство государственной собственности (АГС) заявило, что, признав общественную полезность проекта, правительство сможет инициировать процедуру экспроприации, соблюдая права владельцев недвижимости.
«Процедура экспроприации будет осуществляться строго в соответствии с законодательством и передовой практикой, а экспроприированные получат справедливую компенсацию от правительства Республики Молдова, которая впоследствии будет возмещена правительством США», — заявил директор АГС Роман Кожухарь.
После принятия закона будут начаты технические мероприятия, необходимые для передачи земли американской стороне. При этом, в соответствии с двусторонними соглашениями, США построят на части земли общественный парк, а ворота бывшего стадиона будут восстановлены и сохранены как исторический символ.
Документ будет представлен в парламент для рассмотрения и утверждения.
Соглашение с правительством Соединенных Штатов Америки о приобретении недвижимости для нового здания посольства было ратифицировано парламентом в Кишиневе летом прошлого года. Согласно проекту, на территории бывшего Республиканского стадиона в центре столицы площадью около 5,2 гектара будет построен дипломатический кампус США, а также общественный парк.
Заявленные американской стороной инвестиции составят около 250 миллионов долларов. Власти Молдовы заявили, что цена покупки земли, составляющая 18 миллионов евро, была согласована в соответствии с положениями Закона о возмездной передаче недвижимого имущества. Деньги будут выделены на реализацию ряда проектов: ремонт нескольких спортивных школ, проектирование будущего национального стадиона и создание Центра современной культуры и искусства «Универсул».
США должны возместить расходы в размере до 7,5 миллиона евро, связанные с передачей пустующего земельного участка, включая платежи за экспроприацию.