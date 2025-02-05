Кабмин Молдовы утвердил экспроприацию зданий на участке под строительство посольства США

После принятия закона будут начаты технические мероприятия, необходимые для передачи земли американской стороне. При этом, в соответствии с двусторонними соглашениями, США построят на части земли общественный парк, а ворота бывшего стадиона будут восстановлены и сохранены как исторический символ.