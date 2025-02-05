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Кабмин Молдовы утвердил экспроприацию зданий на участке под строительство посольства США

Частные здания на территории бывшего Республиканского стадиона будут экспроприированы, чтобы на этом участке земли США возвели новое здание посольства.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Строительство здания посольства США в Кишиневе на месте бывшего Республиканского стадиона будут признаны общественно полезными и представляющими национальный интерес, решение одобрил кабмин на своем заседании в среду.

Таким образом, одобрена экспроприация принадлежащих частным владельцам зданий, расположенных на землях, в настоящее время принадлежащих государству. Агентство государственной собственности (АГС) заявило, что, признав общественную полезность проекта, правительство сможет инициировать процедуру экспроприации, соблюдая права владельцев недвижимости.

«Процедура экспроприации будет осуществляться строго в соответствии с законодательством и передовой практикой, а экспроприированные получат справедливую компенсацию от правительства Республики Молдова, которая впоследствии будет возмещена правительством США», — заявил директор АГС Роман Кожухарь.

После принятия закона будут начаты технические мероприятия, необходимые для передачи земли американской стороне. При этом, в соответствии с двусторонними соглашениями, США построят на части земли общественный парк, а ворота бывшего стадиона будут восстановлены и сохранены как исторический символ.

Документ будет представлен в парламент для рассмотрения и утверждения.

Соглашение с правительством Соединенных Штатов Америки о приобретении недвижимости для нового здания посольства было ратифицировано парламентом в Кишиневе летом прошлого года. Согласно проекту, на территории бывшего Республиканского стадиона в центре столицы площадью около 5,2 гектара будет построен дипломатический кампус США, а также общественный парк.

Заявленные американской стороной инвестиции составят около 250 миллионов долларов. Власти Молдовы заявили, что цена покупки земли, составляющая 18 миллионов евро, была согласована в соответствии с положениями Закона о возмездной передаче недвижимого имущества. Деньги будут выделены на реализацию ряда проектов: ремонт нескольких спортивных школ, проектирование будущего национального стадиона и создание Центра современной культуры и искусства «Универсул».

США должны возместить расходы в размере до 7,5 миллиона евро, связанные с передачей пустующего земельного участка, включая платежи за экспроприацию.

дипломатия