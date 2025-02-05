Светлана Бессараб провела личный приём граждан в Краснодаре

— Например, предпенсионеры и пенсионеры имеют право на освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта капитального строительства — будь то дом или квартира, гараж или хозяйственное строение площадью до 50 кв.м. Кроме того, земельный налог не взимается с участка площадью не более 6 соток, — пояснила Светлана Бессараб.