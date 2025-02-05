Светлана Бессараб провела личный приём граждан в Краснодаре

Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о мерах поддержки, которые предусмотрены федеральным законодательством. Для граждан, которым осталось пять лет до достижения пенсионного возраста, предусмотрены налоговые преференции и возможность бесплатного повышения квалификации. Кроме того, увеличен размер пособия по безработице.
— Например, предпенсионеры и пенсионеры имеют право на освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта капитального строительства — будь то дом или квартира, гараж или хозяйственное строение площадью до 50 кв.м. Кроме того, земельный налог не взимается с участка площадью не более 6 соток, — пояснила Светлана Бессараб.
В отношении вопросов, связанных с бесплатным переобучением, стоит отметить, что центры занятости в нашем регионе активно занимаются подготовкой специалистов, которые востребованы на рынке труда.
В 2025 году максимальный размер пособия по безработице составил 15 043,78 рубля в первые три месяца и 5880,15 рубля — в последующие три месяца.
Депутат сообщила, что все льготы назначаются автоматически, без необходимости подачи отдельного запроса.