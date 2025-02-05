Совбезы Беларуси и России обсудили обстановку на границе

Беларусь и Россия по линии Советов безопасности провели переговоры по региональной безопасности, сотрудничеству и обстановке на границах Союзного государства, сообщает РИА Новости.
Данные вопросы были подняты во время встречи замсекретарей Совбеза РФ Олега Храмова и Алексея Шевцова с заместителем госсекретаря Совбеза Беларуси Александром Неверовским. На переговорах сторонами обсуждались вопросы региональной безопасности, обстановка у границ обеих стран. Кроме того, были оговорены дальнейшие практические шаги для развития сотрудничества в сфере безопасности в рамках Союзного государства, ОДКБ и СНГ.
Также Совбезы Беларуси и России высказались о запрете деятельности USAID.
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Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил государственную инвестиционную программу на 2025 год.