Совбезы Беларуси и России обсудили обстановку на границе

Данные вопросы были подняты во время встречи замсекретарей Совбеза РФ Олега Храмова и Алексея Шевцова с заместителем госсекретаря Совбеза Беларуси Александром Неверовским. На переговорах сторонами обсуждались вопросы региональной безопасности, обстановка у границ обеих стран. Кроме того, были оговорены дальнейшие практические шаги для развития сотрудничества в сфере безопасности в рамках Союзного государства, ОДКБ и СНГ.